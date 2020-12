Căng thẳng truy bắt tội phạm liều lĩnh vào showroom trộm ô tô

Ô tô bị trộm đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Ngày 19/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa bắt giữ được 2 đối tượng trộm ô tô và bàn giao cho Công an TP Quy Nhơn tiếp tục tạm giữ, điều tra theo quy định.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/12, Tổ TTKS giao thông gồm 7 người do Trung tá Trần Chí Dũng - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT TuyPhước (thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Bình Định) làm tổ trưởng nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung (TP. Quy Nhơn) báo có đối tượng lấy cắp ô tô con loại 7 chỗ BKS 77A - 100.79 hiệu Peugeot và hiện đang điều khiển xe theo hướng Quy Nhơn - Quảng Ngãi.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tá Dũng bố trí hai tổ công tác để chốt chặn, phối hợp truy bắt. Đến khoảng 23h, tại Km1184 trên QL1 (thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ), tổ chốt chặn thứ nhất phát hiện ô tô nói trên nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng phương tiện không dừng lại mà tăng tốc tiếp tục chạy.

Tổ công tác liền truy đuổi, đồng thời thông báo cho tổ chốt chặn thứ hai biết. Với ý định tẩu thoát nên các đối tượng điều khiển xe với tốc độ rất nhanh và manh động. Tuy nhiên, đến Km1170 (thuộc xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) thì chiếc xe đã bị hai tổ công tác đón lõng, bắt giữ.

Qua kiểm tra, hai đối tượng trên xe gồm Lê Đại Hùng (SN 1998, quê quán Bình Định, hiện trú tại Quận 7, TP. HCM) và Trần Minh Nam (SN 1990, quê quán Hà Tĩnh, hiện thường trú tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Hai đối tượng khai nhận vừa lấy trộm chiếc ô tô BKS 77A - 100.79 đang để trong showroom Peugeot trên đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn và lái ra Bắc để tiêu thụ. Đáng chú ý, lực lượng Công an phát hiện trên xe có nhiều bao nilông nhỏ chứa bột trắng nghi là ma túy. Hiện, đối tượng và tang vật liên quan được Tổ TTKS bàn giao cho Công an TP. Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý.

Như vậy, với việc bắt gọn hai đối tượng trộm cắp ô tô trong khoảng thời gian ngắn từ lúc nhận được tin báo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện tham gia và người dân. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã lập chiến công đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT do Giám đốc Công an tỉnh phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

