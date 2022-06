Cản trở thi công Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực Eo Gió: Đừng để phạm tội vì thiếu hiểu biết!

Nỗ lực cải tạo, phục hồi môi trường

Dự án Khu công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ VSIP Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND.ĐT ngày 08/4/2015. Để phục vụ việc san lấp, Công ty TNHH VSIP Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An cho phép đăng ký khai thác đất san lập tại khu vực Eo Gió, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (bao gồm 5 khu vực 1A, 1B, 1D, 1C, 1E), thời hạn đến hết tháng 12/2019 tại Công văn 275/UBND-NN ngày 14/1/2017.

Đến nay các khu vực 1A, 1B, 1D đã hết thời hạn và chuyển sang thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định 285/QĐ-KKT về việc Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và tận thu nguyên liệu đất san lấp khu vực 1A, 1B, 1D. Công ty TNHH VSIP Nghệ An là chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp, tổng diện tích cải tạo, phục hồi môi trường là 37,91 ha.

Trước khi thi công, UBND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức công bố kế hoạch thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực Eo Gió

Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý theo quy định và Hội đồng thẩm định khoảng sản UBND tỉnh thẩm định nhằm phục hồi môi trường sau khi Công ty TNHH VSIP Nghệ An ngừng khai thác, củng cố đưa taluy về trạng thái an toàn (theo dạng bậc thang) để chống sạt lở, bảo đảm an toàn, đồng thời tiến hành gieo trồng, tạo cảnh quan và phủ xanh khu vực phục hồi môi trường môi sinh. Trong quá trình thi công, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Công ty TNHH Hoà Hiệp được UBND tỉnh Nghệ An cho phép vừa cải tạo phục hồi môi trường, vừa tận thu nguyên liệu đất san lấp tại Eo Gió.

Đông đảo người dân cũng đã được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Trong quá trình thi công, để đảm bảo các yếu tố môi trường, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã làm việc, chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như cắm biển cảnh báo thi công, biển báo nguy hiểm theo quy định; vận chuyển đất đá đúng trọng tải, xe có bạt che chắn không để đất rơi vãi; giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư xuống 30km/h để giảm thiểu tiếng ồn, bụi… Ngoài ra, tuyến đường qua khu dân cư cũng được công nhân vệ sinh quét dọn, tưới nước thường xuyên.

Tái diễn chiêu bài lợi dụng xuyên tạc, cản trở thi công

Việc cải tạo, phục hồi môi trường khu vực Eo Gió được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và khu vực cải tạo, phục hồi nằm ngoài ranh giới và không liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng việc thi công kích động người dân tụ tập, cản trở thi công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đáng chú ý, người dân đã tự ý lập lán trại, phân công người canh gác tại tuyến đường từ Quốc lộ 46B vào khu vực Eo Gió, ngăn không cho người và phương tiện vào thi công.

Sáng 9/6, đơn vị thi công và huyện Hưng Nguyên vào khu vực Eo Gió để tiến hành cắm mốc thực hiện dự án...

Đến sáng 9/6, khi xe của tổ công tác của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, chủ đầu tư, đơn vị thi công và huyện Hưng Nguyên vào khu vực Eo Gió để tiến hành cắm mốc thực hiện dự án thì bị một số người dân chặn xe, đồng thời có những hành vi chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng, cản trở việc thi công.

Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tuyên truyền vận động nhân dân không có các hành vi gây mất ANTT tuy nhiên các đối tượng đã có những hành vi quá khích, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Quá trình lực lượng Công an tiến hành tháo dỡ lán trái dựng trái phép, một số người dân đã chống trả một cách manh động, quyết liệt, có lời lẽ thách thức lực lượng công an thậm chí xô đẩy, ném chất bẩn, giật biển tên của cán bộ Công an khi làm nhiệm vụ.

... thì bị một số người dân chặn xe, đồng thời có những hành vi chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng, cản trở việc thi công

Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ thì một số đối tượng đã livestream, đăng tải các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động người dân chống đối, bôi nhọ gây mất uy tín, hình ảnh lực lượng công an. Cụ thể các đối tượng đã đã phát trực tiếp nhiều video với lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật cho rằng chính quyền tỉnh Nghệ An huy động hàng trăm công an, Cảnh sát cơ động đánh đập, đàn áp nhân dân.

Trong các video này các đối tượng nhiều lần lu loa rằng “Công an đánh dân”, “Công an giết dân”…, vu khống lực lượng chức năng cướp điện thoại, đánh đập người dân, cho rằng chính quyền không lắng nghe ý kiến nhân dân, không quan tâm đến vấn đề môi trường, lừa gạt nhân dân, mượn cớ để xây dựng nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng.

Một số tài khoản cũng phát trực tiếp các video, sử dụng nhiều lời lẽ xuyên tạc, kích động người dân kéo đến gây rối, tụ tập phản đối việc dỡ bỏ lán trại. Những video của các đối tượng này thu hút được hàng ngàn người xem, hàng trăm lượt bình luận, tương tác. Trước tình hình này buộc lực lượng Công an phải tiến hành giải tán, khống chế các đối tượng quá khích, cưỡng chế tháo dỡ lán trại. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày một số người dân lại kéo người, nguyên vật liệu để xây dựng lán trại mới.

Khi lực lượng công an tiến hành phá dỡ các lều, bạt dựng tạm bợ trái phép trên vị trí thi công để cản trở dự án, nhiều đối tượng đã vu vạ, giả vờ ngất xỉu lại hiện trường...

Theo nhận định, việc cản trở thi công dự án này đã được các đối tượng chuẩn bị từ trước một các bài bản. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, có gần 100 người dân chủ yếu là người dân xóm Phúc Điền đã tụ tập, lập lán trại trái phép ngay trên đường. Một trong số những người này đã dàn hàng ngang, giằng co, xô xát ngăn không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thậm chí một số đối tượng còn đã chuẩn bị thêm các chất bẩn như tương ớt, mắm tôm, dầu nhớt… để tấn công lực lượng chức năng.

Đáng chú ý có 3 trường hợp “ăn vạ” giả vờ ngất xỉu tại hiện trường để vu cáo lực lượng chức năng cho rằng lực lượng công an đánh dân bị thương, đàn áp nhân dân. Khi lực lượng y tế có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu thì người dân kiên quyết không cho đi. Rõ ràng, các đối tượng đã có sự chuẩn bị trước từ việc kích động, xúi giục người dân lập lán trại cản trở thi công cho đến việc việc đăng tải, phát tán các video xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội.

... Thậm chí, nhiều tài khoản cũng đã phát trực tiếp các video, sử dụng nhiều lời lẽ xuyên tạc, kích động người dân kéo đến gây rối, tụ tập phản đối việc dỡ bỏ lán trại

Nhìn lại các vụ việc chống đối, cản trở thi công trong thời gian gần đây, nhất là xung quanh việc thi công Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, có thể thấy đây là chiêu bài không mới. Lấy cớ đòi quyền lợi, bảo vệ cho nhân dân nhưng thực chất là một số đối tượng núp phía sau, “giật dây”, kích động người ra yêu sách vô lý.

Khi không đạt được thỏa thuận thì kích động, xúi giục người dân đẩy người dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thành phần được xúi giục đứng ra chống đối chủ yếu là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, người già, trẻ em để dễ dàng “dắt mũi” dư luận. Trong khi người dân tụ tập, dựng lán trại bám trụ giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, chống đối lực lượng chức năng thì các đối tượng lại ghi lại, phát tán những hình ảnh đó với lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn gây mất uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ Luật hình sự. Ngoài ra các đối tượng còn có hành vi vi phạm hành chính “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Một chiếc lán đã được dựng mới ngay sau khi những chiếc lán cũ bị phá dỡ như một sự thách thức đến chính quyền và cơ quan chức năng

Trong các vụ việc này, một số đối tượng cực đoan đã cố tình chống đối, kích động người dân hiểu sai bản chất của việc cải tạo, phục hồi môi trường dẫn đến các hành vi cản trở, gây rối mất ANTT và dư luận xấu trong nhân dân.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội; đồng thời, tính toán các phương án tối ưu để tiếp tục thực hiện dự án cải tạo, phục hồi môi trường khu vực Eo Gió, đảm bảo dự án được thi công trong thời gian sớm nhất. Người dân cần nhìn nhận bản chất sự việc, không nên vì những thông tin sai sự thật mà để người khác “giật dây”, kích động dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật!

Tác giả: Thiên Thảo - Huyền Thương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân