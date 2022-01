Cận kề Tết Nguyên đán: Liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại Nghệ An

Theo đó, ngày 11/01/2022, tại Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Quốc Thạch (giới tính nam, sinh năm 1980, trú tại thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển hàng cấm, thu giữ 65 khối hình hộp chữ nhật (trọng lượng 55,9 kg), bên ngoài in chữ nước ngoài và hoa văn nhiều màu sắc (nghi là pháo nổ).

Đối tượng cùng tang vật vi phạm

Cùng ngày, tại Xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Toàn sinh năm1986, trú tại tại Xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khi đang vận chuyển hàng cấm, thu giữ 6 khối hình hộp chữ nhật (trọng lượng 8,2 kg), bên ngoài in chữ nước ngoài và hoa văn nhiều màu sắc (nghi là pháo nổ).

Bước đầu, Hoàng Quốc Thạch và Hoàng Đình Toàn khai nhận: Toàn bộ số tang vật trên (71 khối hình hộp chữ nhật, tổng trọng lượng 64,1 kg) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều là pháo nổ. Khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển số pháo nổ trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, các vụ việc đã được Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp lập biên bản vụ việc, hoàn chỉnh thủ tục, bàn giao hồ sơ, người, tang vật cho Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Anđiều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Thương hiệu & Công luận