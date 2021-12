Cần chuẩn bị tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường

Nhà trường và phụ huynh ổn định tâm lý cho trẻ

Chị Hoàng Lan, giáo viên lớp 1 ở một trường Tiểu học tại Quận 6 cho biết, hiện tại có nhiều phụ huynh băn khoăn về việc cho con đi học tại trường hay tiếp tục học trực tuyến. Trong đó, vấn đề an toàn cho con trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay được nhiều phụ huynh quan tâm.

Một học sinh THCS tại TP.HCM đang học online (Ảnh: Vũ Hường)

Chị Lan chia sẻ, có nhiều cha mẹ vì phải đi làm, không thể theo sát con khi bé học ở nhà nên sẽ cho bé đi học lại nhưng vẫn không yên tâm. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể từ trường và họp phụ huynh sắp tới, chị Lan cũng thường xuyên trao đổi cùng cha mẹ các em, dẫn chứng từ việc trẻ càng nhỏ tuổi không may nhiễm COVID-19 thì đa số đều nhẹ.

Chị cũng nhắc đến việc học sinh đi học lại, lớp học được chia ca, tách lớp và ngồi giãn cách, nên việc kiểm soát cũng tốt hơn.

Theo chị Lan, khi phụ huynh đồng ý cho con đến trường thì cần phối hợp với giáo viên để ổn định tâm lý cho trẻ, kể cả trong tình huống xấu nhất, chứ không nên nửa vời như hiện nay: “Mình nói với học sinh cũng như phụ huynh, nếu như chúng ta tiếp tục học trực tuyến thì các con cũng cần chuẩn bị tinh thần để học và thi trực tuyến. Trường hợp nếu trở lại trường, phụ huynh cũng cần chuẩn bị tâm lý, sức khoẻ, mình phòng cả 2 trường hợp luôn”.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) cho hay, nhà trường đang lên kế hoạch, chuẩn bị tập huấn cho thầy cô và cả phụ huynh về công tác phòng dịch. Giữa nhà trường và phụ huynh sẽ liên lạc trao đổi mỗi ngày để nắm được tình hình sức khoẻ từng em. Nếu có biểu hiện bệnh, các em sẽ được nghỉ học để theo dõi sức khoẻ, khi ổn định sẽ quay trở lại trường học bình thường.

Nhà trường cũng xây dựng những kịch bản để ứng phó khi có các trường hợp nghi ngờ hoặc có dấu hiệu bệnh, đảm bảo an toàn. Những học sinh có biểu hiện bệnh sẽ được đưa đến phòng riêng, thực hiện test nhanh. Đồng thời, Ban an toàn phòng chống COVID-19 của trường sẽ tư vấn cho học sinh và phụ huynh có tâm lý an toàn tiếp tục việc học.

“Làm sao để các em đến trường học trong bình thường mới, nhưng có sự an tâm. Xử lý một cách nhẹ nhàng, khoa học khi có học sinh dương tính, để bản thân em đó không hoang mang, gia đình không hoang mang, đồng thời các hoạt động của nhà trường vẫn được diễn ra”, thầy Phú nói.

Trường THPT Nguyễn Du khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh trở lại (Ảnh: NTCC)

Tâm lý thích nghi cần có từ chính phụ huynh

Theo Tiến sĩ Lê Minh Công, Phó trưởng Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, yếu tố về an toàn cho trẻ trong tình hình dịch bệnh như hiện nay vẫn là quan trọng nhất. Khi mở cửa trường học, không chỉ nhà trường mà phụ huynh cũng cần chú ý đến việc hướng dẫn kỹ hơn tuân thủ 5K, cách thức phòng chống dịch bệnh để thích ứng trong bối cảnh mới. Các bậc phụ huynh có tâm lý lo ngại con đi học sẽ không may mắc bệnh nên tìm hiểu kỹ và tin tưởng những khuyến cáo về bệnh tật cũng như hướng dẫn của ngành y tế, giáo dục.

Hơn nữa, học sinh đã có một khoảng thời gian rất dài ở nhà, không được tham gia các hoạt động xã hội, chính vì vậy ngoài việc chuẩn bị an toàn cho con thì việc chuẩn bị tâm thế cũng như năng lực thích ứng với môi trường mới cũng cần được chú trọng. Tuỳ vào độ tuổi khác nhau mà cha mẹ có sự chuẩn bị khác nhau, tạo cho con một trạng thái tích cực khi đến trường.

Tiến sĩ Công cho biết, những nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ đang có những vấn đề tiêu cực khi ở nhà quá lâu, học trực tuyến quá lâu, như: béo phì, bệnh lý về mắt, cột sống, ít tiếp xúc, kém khả năng giao tiếp xã hội, có dấu hiệu lo âu, trầm cảm...

Tiến sĩ Công chia sẻ: “Chúng ta cần cân nhắc trong bối cảnh này cần phải cho thích nghi. Bởi vì chúng ta không thể nào để trẻ mãi ở trong nhà được. Chúng ta cần cho trẻ một bối cảnh rộng hơn để phát triển tâm lý cũng như thể chất của mình”.

Để học sinh đi học trở lại trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, sự ủng hộ và đồng hành của phụ huynh bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch từ nhà trường sẽ giúp cho các em bình tĩnh và thích ứng an toàn hơn khi đến trường./.

