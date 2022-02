Your browser does not support the video tag.

Ở quả đá phạt góc được tạo ra bởi cơ hội trước đó của Quang Nho, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã tìm được bàn thắng.

Thủ môn Narongsak đẩy bóng ra tới chân Anh Việt trong cấm địa. Anh Việt nhả lại để Trung Thành treo vào trong. Tiền vệ Bảo Toàn của HAGL đã thực hiện cú đánh đầu lái bóng về góc xa, tạo quỹ đạo không thể cản phá với Narongsak.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và U23 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn