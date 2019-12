Cận cảnh sân vận động diễn ra phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 28/12, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, TAND tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành xét xử lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà xảy ra trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua.

Xe chở bàn ghế, dụng cụ phục vụ phiên tòa được chở ra ra sân văn động

Các bị can bị đưa ra truy tố gồm: Vì Văn Toán tội Giết người theo theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 BLHS; Bùi Văn Công tội Giết người theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 BLHS; tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 BLHS; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 BLHS; tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 168 BLHS; và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 124 BLHS; Vương Văn Hùng tội Giết người theo theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 BLHS; tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 BLHS; tội Cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 BLHS, và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 169 BLHS.

Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả phạm tội Giết người theo theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 BLHS; tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 BLHS; và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 169 BLHS; Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương phạm tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 BLHS.

Bùi Thị Kim Thu phạm tội Không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390 BLHS.

Các chiến sỹ khiêng bàn ghế ra khu vực xét xử.

Sáng 25/12, trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp Luật, ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đồng thời cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị phục vụ cho việc xét xử đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Cụ thể, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra phiên xét xử đã được Công an tỉnh Điện Biên lên kế hoạch chi tiết; cơ sở vật chất như tăng âm, loa đài, bàn ghế, thiết bị trình chiếu lời khai các bị cáo tại phiên tòa, ô che mưa, nắng… phục vụ cho việc xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án cũng đang được hoàn tất.

Cũng theo ông Nam, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có nhiều bị can với rất nhiều tình tiết phức tạp, thậm chí có nhiều bị can bị truy tố từ 4 đến 5 tội, nhiều tiền án, tiền sự. Cùng với đó, nhiều bị can có quan hệ gia đình vợ - chồng, anh em ruột thịt, hoặc nghiện ma túy... do đó, để đảm bảo xét xử vụ án công minh, đúng người, đúng tội, các cán bộ của TAND tỉnh Điện Biên đã phải nghiên cứu rất kỹ hồ sơ, các bản tường trình, lời khai, kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra… để đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa một cách dân chủ, công bằng, khách quan nhất, từ đó ra các bản án đúng pháp luật.

Khu vực của HĐXX TAND tỉnh Điện Biên.

“Việc xét xử lưu động tại sân vận động cũng sẽ có tác dụng rất tốt, đảm bảo cho tất cả mọi công dân có thể đến tham dự phiên tòa, có thể nhìn thấy được hành vi phạm tội của các bị cáo, như vậy có tác dụng giáo dục một cách trực quan, sinh động trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm chung hiện nay. Vì những lý do như vậy nên chúng tôi mới quyết định xét xử lưu động tại đây. Trong chiều nay (25/12), mọi công tác sẽ được hoàn tất”, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho hay.

Cũng trao đổi với báo chí vào sáng 25/12, ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó chánh văn phòng TAND tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cưỡng hiếp... sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh, cách tòa án tỉnh khoảng 300m.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Thư ký TAND tỉnh Điện Biên.

Về lý do chọn địa điểm này làm nơi xét xử, ông Kỳ lý giải vụ án có nhiều bị cáo, nhiều người liên quan và dự kiến rất đông người dân tới xem xét xử, trong khi hội trường tại tòa diện tích hạn chế do đó đơn vị quyết định xét xử lưu động tại sân vận động.

Theo ông Kỳ, để chuẩn bị cho buổi xét xử, sáng nay TAND tỉnh đã phối hợp với 20 chiến sỹ thuộc tỉnh đội để vận chuyển bàn ghế, vật dụng cần thiết từ tòa án ra sân vận động.

Ngoài ra, TAND tỉnh còn nhờ lực lượng quân đội dựng bạt dù tránh mưa nắng, huy động nhiều người dọn vệ sinh môi trường khu vực sân vận động trước ngày xét xử.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật