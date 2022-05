Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo

Lũ cuốn trôi 2 nhà bè cùng 3 người trên sông Lô 2 nhà bè được cứu hộ thành công (Ảnh: Công an cung cấp). Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 18h30 ngày 24/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo, trên sông Lô thuộc địa phận phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, có 2 nhà bè cùng 3 người dân trên bè bị nước lũ cuốn trôi xa bờ. Hai nhà bè bị nước cuốn trôi xa bờ khoảng 60m; trên bè có 3 người đang rất hoảng loạn, sợ hãi. Chiếc bè bị lũ cuốn trôi trên sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp). Theo quan sát, nhà bè bị nhiều rác, cành cây, gỗ trôi từ phía thượng nguồn về mắc vào xung quanh, dưới gầm, tạo thành mảng lớn, gây cản trở dòng nước và có nguy cơ làm đứt dây neo cố định, đe dọa tính mạng người trên bè. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nhà bè cùng 3 người mắc kẹt vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 nhà bè (Ảnh: Công an cung cấp). Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, vào mùa mưa lũ, trên địa bàn thường xuyên xảy ra lũ, ngập lụt; người dân cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ tính mạng, tài sản; không bất chấp nguy hiểm đi đánh cá, vớt củi trên sông, suối; không cố đi qua đập tràn khi nước lũ dâng cao... Trần Thanh