Cận cảnh “núi rác” 84.000 tấn bị "bỏ quên" giữa thành phố

Những ngày cuối tháng 10-2022, chúng tôi có mặt tại Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An. Mặc dù nhà máy đã dừng hoạt động gần mười năm nay, thế nhưng rác thải đủ các loại ở đây vẫn chất cao như núi.

Rác thải đủ các loại chất cao nhiều mét bị "bỏ quên" nhiều năm.

Chai lọ thủy tinh chất từng đống lớn tại bãi rác.

Cây cỏ mọc um tùm khu vực bãi rác.

Thực tế trên, đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân 2 xã Hưng Đông và Nghi Kim ở cạnh bãi rác. Theo người dân mùa mưa thì nước bẩn từ bãi rác chảy ra đen ngòm, mùa nắng nóng bãi rác thường xảy ra cháy, khói bụi bốc lên mù mịt.

"Cứ nghĩ nhà máy dừng hoạt động, bãi rác sẽ được dọn đi, không còn phải sống với nỗi lo sợ ô nhiễm. Ai ngờ, nhà máy dừng hoạt động gần chục năm nay rồi mà rác vẫn ở đấy. Cứ đà này không biết đến bao giờ mới hết ô nhiễm", ông Nguyễn Văn Bình, trú xã Nghi Kim, lo lắng.

Rác thải đủ các loại nằm rải rác khắp nơi.

Bãi rác nằm sát nhiều nhà dân.

Khu vực bãi rác thành nơi chăn thả trâu bò của người dân

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, cho biết: "Bãi rác ngừng hoạt động gần chục năm nay nhưng vẫn còn một lượng lớn rác thải chưa được chuyển đi. Rác thải tồn đọng gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều hộ dân. Xã nhiều lần kiến nghị di dời toàn bộ số rác trên đi những sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Cảnh rác chất cao như núi ngay gần khu dân cư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số rác thải tồn đọng nằm trong khu đất của Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin trước đây. Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 30.000 m² đất có vị trí tiếp giáp với bãi rác Đông Vinh để xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Do gây ô nhiễm môi trường nên vào tháng 1-2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động, công ty để lại khoảng 84.000 tấn rác tồn đọng nhưng vẫn được UBND TP Vinh thanh toán 41 tỉ đồng chi phí xử lý rác thải.

Khu vực bãi rác không một bóng người.

Rác đổ tràn ra khắp nơi trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông.

Vào mùa nắng bãi rác thường bốc cháy gây khói bụi mù mịt.

Được biết, từ năm 2020 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã nhiều lần ban hành các văn bản gửi Sở TN-MT, UBND TP Vinh và Công ty Seraphin về việc xử lý rác thải tồn đọng tại nhà máy xử lý rác thải Seraphin. Tuy nhiên, tới thời điểm cuối tháng 10-2022, toàn bộ số rác thải trên vẫn chưa được di dời.

