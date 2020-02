Cận cảnh lô ma túy 45kg bị chặn đứng khi đang tuồn vào Việt Nam

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Hữu Hải (SN 1983, trú ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) và Trần Long Biên (SN 1993, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Hai đối tượng cùng toàn bộ số ma túy tại cơ quan công an

Ngay sau khi tóm gọn các đối tượng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh 45kg ma túy vừa bị triệt phá tại Hà Tĩnh

Trước đó như Dân trí đưa tin, sau một thời gian trinh sát nắm tình hình, khoảng 15h ngày 6/2 trên quốc lộ 8C, thuộc địa phận thôn 5, xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Hải điều khiển xe ô tô Innova mang BKS 61A - 130.87 chở Trần Long Biên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

45kg ma túy được giấu trong 4 chiếc ba lô

Số ma túy này được các đối tượng chia ra thành những gói nhỏ, được quấn chặt bằng túi ni lông

Khi bị phát hiện, đối tượng lái xe đã nhấn ga hòng tẩu thoát, song đã bị tóm gọn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Tiến hành khám xét trên xe ô tô 61A - 130.87, lực lượng chức năng thu giữ 4 ba lô bên trong đựng 45kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí