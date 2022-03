Cận cảnh khu “đất vàng” khiến cựu Bí thư tỉnh Bình Dương bị truy tố

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đối với cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm, kết luận điều tra nêu trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, bị can này biết doanh nghiệp này đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Liêm cũng biết khu đất 145 ha đã được Tổng công ty 3/2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành. Sau đó, bị can vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại gần 1.650 tỷ đồng. Với những sai phạm trên, ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Minh cùng 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Văn Minh cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.