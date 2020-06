Cận cảnh iPhone 12 qua loạt ảnh bản dựng hoàn chỉnh

Dựa vào những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ, trang công nghệ Mobiledirect đã xây dựng loạt ảnh 3D hoàn chỉnh của iPhone 12, cho thấy cái nhìn rõ nét về mẫu smartphone đang được trông đợi này.

Trước đó, Mobiledirect cũng đã từng nhiều lần xây dựng hình ảnh 3D của các mẫu iPhone chưa ra mắt dựa vào các thông tin bị rò rỉ và có mức độ chính xác cao. Do vậy, không loại trừ khả năng bản dựng iPhone 12 do Mobiledirect vừa thực hiện cũng sẽ có những điểm chính xác so với sản phẩm sắp được ra mắt.

Loạt ảnh bản dựng iPhone 12 được Mobiledirect xây dựng dựa trên các thông tin và hình ảnh bị rò rỉ về sản phẩm

Mobiledirect đã xây dựng phiên bản iPhone 12 với kích thước màn hình 5,4-inch; trong đó, phần “tai thỏ” vẫn giữ nguyên kích thước giống iPhone 11, thay vì thu gọn kích thước như các tin đồn. Tuy nhiên, phần cạnh bên của máy với kiểu thiết kế vuông vắn, giống như iPhone 4 hoặc 5 trước đây, thay vì kiểu thiết kế cạnh bên bo tròn như các phiên bản iPhone gần đây. Điều này giúp iPhone 12 trở nên mạnh mẽ và chắc chắn hơn.

Mặt sau của sản phẩm vẫn nổi bật với cụm 3 camera có kích thước ống kính lớn và không có nhiều khác biệt so với mặt lưng của iPhone 11 Pro và Pro Max. Các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết chỉ có iPhone 12 Pro và 12 Pro Max mới được trang bị kèm theo máy quét LiDAR tương tự như trên iPad Pro 2020, còn phiên bản iPhone 12 sẽ chỉ có cụm 3 camera (nâng cấp từ cụm camera kép của iPhone 11).

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là hình ảnh bản dựng ý tưởng dựa trên các thông tin và hình ảnh bị rò rỉ về iPhone 12, thay vì những hình ảnh chính của sản phẩm. Chúng ta vẫn cần phải chờ đến thời điểm iPhone 12 được ra mắt mới biết được những hình ảnh do Mobiledirect xây dựng có chính xác hay không.

Nếu không bị trễ hẹn, nhiều khả năng Apple vẫn sẽ trình làng loạt iPhone mới nhất của mình vào giữa tháng 9 tới đây.