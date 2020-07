Cận cảnh hiện trường vụ nổ nồi hơi khiến chị tử vong, em bị thương ở Nghệ An

Sức công phá vụ nổ khiến cho ki ốt của bà Hiền chỉ còn đống đổ nát. Sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đang làm rõ vụ việc.