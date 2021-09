Cận cảnh dinh cơ gần 800 tỷ hào nhoáng của "ông trùm" Groupon

Dinh thự nguy nga mà tỷ phú Eric Lefkofsky, nhà sáng lập Groupon - tập đoàn bán hàng trực tuyến nổi tiếng trên thế giới mới mua hồi tháng 3 tọa lạc trên khu phức hợp rộng hơn 3,7 ha có tầm nhìn ra bờ biển Santa Barbara và dãy núi San Ysidro, Montecito, bang California (Mỹ).

Điều bất ngờ, chủ nhân trước kia của khối bất động sản này không ai khác chính là siêu sao Ellen DeGeneres và người bạn đời. Sau khi mua vào tháng 1/2019 với giá 27 triệu USD, cặp đôi đã mở rộng khu phức hợp này với việc mua bất động sản liền kề trị giá 1,9 triệu USD, thực hiện nâng cấp thiết kế theo cảm hứng Đông Nam Á, xây dựng, lắp đặt hệ thống an ninh,…

Lối vào biệt thự trồng cây nhiệt đới mang lại vẻ đẹp độc lạ. (Ảnh Dirt.com)

Ngôi nhà chính diện có diện tích lên tới 670 m2 với 5 phòng ngủ và 10 phòng tắm, được bao quanh bởi vườn cây mang đậm màu sắc vùng nhiệt đới theo phong cách vùng Bali, Indonesia.

Trước nhà là 1 khu vườn cỏ với điểm nhấn là bức tượng đá hiện đại màu xám tro. (Ảnh Dirt.com)

Qua cửa trước bằng kính hoàn toàn, ngôi nhà chính mở thẳng vào một căn phòng rộng lớn với cách thiết kế trần gỗ chi tiết tinh xảo, lò sưởi và phong cách trang trí sang trọng ngẫu nhiên.

Điểm nổi bật của biệt thự siêu đắt đỏ có giá lên tới 33,3 triệu USD này là phòng khách siêu rộng được thiết kế tối giản với gam màu gỗ trầm cao cấp, sang trọng. (Ảnh Dirt.com)

Một góc khác trong phòng khách siêu lớn.

Hiên nhà thoáng đãng với bộ ghế bằng đá lạ mắt trở thành địa điểm lý tưởng để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên phong phú. (Ảnh Dirt.com)

Nhà bếp trang nhã, tràn ngập ánh sáng tự nhiên nối liền với phòng khách chung. Cửa số chính hướng ra ban công view biển lãng mạn. (Ảnh Dirt.com)

Nổi bật nhất là hệ thống nội thất được làm từ gỗ tùng và đá cẩm thạch đen bóng.

Phòng ngủ chính trang nhã được thiết kế hài hòa với thiên nhiên.

Một số tiện ích nổi bật bên trong biệt thự có thể kể đến thư viện, phòng làm việc, phòng tập thể dục, và khu vực dành riêng cho khách ở lại.

Khu vực thư viện tối giản, yên tĩnh với kệ sách âm tường (Ảnh Dirt.com)

Một góc khác đầy ấn tượng của thư viện đậm chất cổ điển.

Phòng tắm chính rộng lớn, trông như một khu spa cao cấp với hàng loạt tiện nghi hiện đại, sang trọng. Các không gian thư giãn, giải trí bên trong khuôn viên biệt thự còn có sân tennis, khu vực ăn uống, và hồ cá koi.

Hồ bơi ngoài trời được thiết kế độc đáo để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh Dirt.com)

Eric Lefkofsky và Andrew Mason cùng đồng sáng lập Groupon - tập đoàn bán hàng trực tuyến nổi đình nổi đám trên thế giới - vào năm 2008.

Chỉ 3 năm sau đó, Eric Lefkofsky đạt được danh hiệu tỷ phú sau khi Groupon IPO thành công với giá cổ phiếu tăng cao ngất ngưởng.

Theo các số liệu tổng hợp của Bloomberg, Lefkofsky nắm giữ số cổ phần ở Groupon Inc. trị giá hơn 951 triệu USD. Lefkofsky cũng sở hữu cổ phiếu của Echo Global Logistics Inc. (ECHO) và InnerWorkings Inc., hai công ty mà ông là đồng sáng lập ở Chicago, có giá trị 97,6 triệu USD.

