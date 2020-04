Cận cảnh Cảng hàng không quốc tế Vinh những ngày 'đắp chiếu' vì Covid-19

Tuy Cảng hàng không quốc tế Vinh phải ngừng hoạt động, nhưng nơi đây vẫn bố trí cán bộ gồm; An ninh soi chiếu, An ninh kiểm soát và nhân viên tổ, phòng... chia làm 3 ca túc trực để đảm bảo các trang thiết bị an toàn.