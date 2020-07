Cán bộ tư pháp ở Lào Cai bị sát hại: Nguyên nhân từ người vợ cũ của hung thủ?

Cán bộ tư pháp bị sát hại

Sáng 5/7, trao đối với Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Công an thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho biết, đối tượng Hạng Seo Sản (SN 1988, trú tại thôn Nhân Giống, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã xuất viện và được di lý về trại giam Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nạn nhân trong vụ án là Vàng Văn Ch. (SN 1983, trú tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương). Theo thông tin từ cán bộ địa phương cho biết, ông Ch. đang làm cán bộ phòng tư pháp huyện Mường Khương.

Thông tin ban đầu, vào 2h ngày 2/7, Hạng Seo Sản đã mang theo 1 con dao bầu đến nhà trọ của ông Vàng Văn Ch. (tại phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương). Sau khi phát hiện vợ cũ đang ở trong phòng trọ, Sản đã đạp cửa lao vào. Tại đây, Sản cũng nhìn thấy ông Ch. nên liền dùng dao đâm nạn nhân ngã gục.

Nạn nhân được đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Vàng Văn Ch. đã tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt và tiến hành truy tìm hung thủ. Khi lực lượng công an phát hiện thì Sản vừa uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ngay sau đó, Sản được đi cấp cứu và hiện đã bình phục.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, ông Ch. trú tại xã Lùng Vai và mới chuyển đến trọ ở phố Xóm Mới được 2 ngày thì xảy ra chuyện. Ông Ch. cũng đã ly hôn vợ.

Được biết, vợ cũ của Sản là Lý Thị C. (SN 1992, vốn là người cùng làng với Sản). Vợ chồng làm lao động tự do và thuộc diện kinh tế khó khăn. Đặc biệt, sau khi có với nhau hai con, kinh tế gia đình Sản càng thêm túng quẫn.

Tuy vậy C. không lo làm ăn mà suốt ngày ham chơi bời. Lúc này C. nói với chồng do bản thân đang nợ nần nhiều, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên xin làm thủ tục ly hôn.

“Sau đó C. có quan hệ tình cảm và qua lại với ông Ch.. Ông này cũng đã ly hôn vợ, lại là người có công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá. Có thể sau khi biết chuyện này mà Sản đã nổi điên lên rồi ra tay giết người. Trước nay Sản vẫn được biết đến là người hiền lành.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, 2 con nhỏ của Sản đã được gửi cho ông ngoại trông nom. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc nhưng vợ cũ của Sản cũng không về chăm sóc con. Chị ta “mất hút” kể từ hôm đó. Nhìn cảnh 2 cháu nhỏ bơ vơ, tôi thấy rất xót xa”, 1 cán bộ địa phương thông tin.

Tại sao hung thủ tự sát?

Trong vụ án trên hung thủ đã có hành vi tự tử sau khi gây án. Lý giải về tâm lý này, luật gia luật gia Lê Bảo Ngọc (Chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm) giải thích: Có câu “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ.” Khi mới nảy sinh ý định thực hiện hành vi bạo lực, tâm lý của thủ phạm cảm thấy rất kích động, tức giận.

Nhưng sau gây án, thủ phạm cảm thấy bế tắc và bắt đầu hối hận, họ cũng biết rằng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nghĩ rằng không còn lối thoát nào khác nên tự tử.

Trường hợp nữa đó là hung thủ xác định sẽ tự tử từ trước khi gây án. Trường hợp có âm mưu từ trước, tâm lý của tội phạm là “tất cả cùng chết”, “tao giết chúng mày rồi chết theo”. Đây là tâm lý bất cần.

Tâm lý liều mạng, bất cần thế này, phản ánh rất rõ về tư duy hạn hẹp và trình độ nhận thức pháp luật kém của thủ phạm.

Về góc độ pháp lý, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng Tinh thông luật, đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) nhận định, Sản ra tay giết người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ án để lại nhiều hậu quả cho gia đình nạn nhân, chính người thân, con cái của hung thủ khi thiếu người chăm sóc.

Theo quy định của pháp luật, Sản và vợ đã ly hôn nên việc vợ của Sản có quyền hợp pháp đến với người đàn ông khác. Bởi vậy, Sản không thể can thiệp, ngăn cấm.

Do đó, việc Sản mang theo dao đến nhà trọ tìm chị C. rồi ra tay sát hại ông Ch. là hành vi manh động, cố ý dùng hung khí tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của Sản có đầy đủ dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Theo điều luật này, mức án mà hung thủ phải chịu có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

