Cam rụng la liệt kín đường, dân mất trắng tiền tỉ

Cam rụng vàng lối đi - Video: LÊ HỒNG THUYẾT

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 14-2, ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hà Giang, cho biết khoảng 1 tuần nay, cam ở huyện Bắc Quang và Quang Bình bất ngờ rụng ồ ạt, gây thiệt hại lớn cho bà con. Sở đã kiểm tra và báo cáo khẩn với UBND tỉnh về tình hình này.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Quang và Quang Bình là 2 địa phương thiệt hại nặng nhất. Trong đó, huyện Bắc Quang là 7.000 tấn và huyện Quang Bình khoảng 1.200-1.300 tấn. Nhiều hợp tác xã và các nhà vườn thiệt hại khoảng 30-40%, thậm chí có vườn lên đến 70%.

Tại vùng trồng cam sành của hợp tác xã Anh Tài, tỉ lệ rụng bình quân ước khoảng 41%. Đối với các vườn cam có độ tuổi 6 - 10 năm, tỉ lệ rụng bình quân là 30%, có vườn rụng đến 70%. Ước số lượng cam bị rụng tương đương 590 tấn.

Tại vùng trồng cam sành của hợp tác xã, tỉ lệ rụng bình quân ước khoảng 40,3%, có vườn lên đến 70%, số lượng cam bị rụng tương đương 1.210 tấn...

Cam rụng đầy đường - Ảnh: LÊ HỒNG THUYẾT

Ông Hoàng Hải Chư, chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang), cho biết từ khoảng ngày 9-2 đến nay, toàn bộ cam của các hộ dân trồng trên địa bàn xã và các xã lân cận rụng hàng loạt.

"Do ảnh hưởng mưa đá dày, to ngày mùng 1 tết, sau đó mưa kéo dài suốt dịp tết khiến cam bị thối. Đặc biệt, mưa rào những ngày gần đây khiến cam của bà con rụng hàng loạt. Xã Vĩnh Phúc là một trong những xã thiệt hại nặng nhất, thống kê sơ bộ đến hết ngày hôm qua có khoảng 3.200 tấn cam bị rụng, ước thiệt hại 30 tỉ đồng" - ông Chư nói.

Theo ông Chư, số cam này đang trong thời kỳ thu hoạch, tuy nhiên do rụng quá nhiều và nhanh nên bà con cũng không kịp trở tay. Thiệt hại này ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các hộ dân trên địa bàn xã.

Cam rụng kín gốc cây khiến người dân thiệt hại nặng nề - Ảnh: THANH HẰNG

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, nguyên nhân do mưa kéo dài, đồng thời kèm theo có sương muối. Việc thay đổi thời tiết đột ngột làm cho quả cam bị sốc nước, qua kiểm tra cho thấy một số quả trên cây bị rạn vỏ gây nấm mốc làm cam bị thối và rụng.

Do sức mua giảm vì tạm đóng cửa biên giới, xe vận chuyển hàng hóa 2 chiều không có nên người dân để nhiều quả trên cây. Bên cạnh đó, một số vườn tự để quả bán muộn với mục đích được giá cao.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang kiểm tra thiệt hại - Ảnh: THANH BÌNH

Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình chỉ đạo các chủ vườn khẩn trương dọn sạch toàn bộ số cam bị rụng và đào hố chôn xử lý bằng vôi và chế phẩm, sau đó vùi lấp kín để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Thu hoạch theo hình thức tỉa quả theo cây để tránh gây áp lực về dinh dưỡng.

UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên rà soát, thống kê cụ thể các hộ bị thiệt hại để đề xuất hỗ trợ, khôi phục sản xuất theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Chỉ đạo rà soát, thống kê số hộ đã được vay vốn có nhu cầu giãn nợ để tái sản xuất, các hộ bị thiệt hại nhưng chưa được vay vốn có nhu cầu vốn để đầu tư cho sản xuất cam sành năm 2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo cụ thể.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ