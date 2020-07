Cắm hoa gì trên bàn thờ Thần Tài - Thổ địa để hút may mắn, tài lộc?

Ý nghĩa của việc thờ cúng Ông địa Thần Tài

Ông Địa được đặt trên bàn thờ Thần Tài với ý nghĩa che chở, bảo vệ và giúp gia chủ kiểm soát lượng khách ra vào cửa hàng mỗi ngày đối với những gia đình làm kinh doanh.

Chính vì vậy, việc thờ cúng Ông địa Thần Tài để cầu may mắn, bình an, sự nghiệp có nhiều thăng tiến, kinh tế trong gia đình dư dả, nhiều tài lộc. Việc đặt lễ, hoa quả, trái cây và tiền lên bàn thờ là để thành tâm mong hai ông thần phù hộ. Cách thờ cúng Ông địa Thần Tài cũng không quá phức tạp và cũng không có gì khác nhiều so với cúng gia tiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của người dâng hương.

Nên cắm hoa gì trên bàn thờ Thổ địa - Thần Tài?

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là loài hoa đẹp và trang nghiêm, mang rất nhiều ý nghĩa quý nên là loài hoa thường được dùng trong thờ cúng như cúng gia tiên, cúng Phật,…

Đây là loại hoa biểu tượng cho sự thịnh vượng – phồn vinh – quý phái nên khi thờ hoa mẫu đơn trên bàn thờ Thần tài – thổ địa sẽ mang tới cho gia chủ thịnh vượng, hạnh phúc và rất nhiều may mắn, tài lộc. Do đó, bàn thờ Thổ địa - Thần Tài nên cắm hoa mẫu đơn để gặp nhiều may mắn.

Hoa cúc

Danh sách các loài hoa mang lại may mắn trong bộ tứ quý gồm “tùng, cúc, trúc, mai”. Cúc đứng thứ hai mang ý nghĩa trường thọ và phúc lộc. Hoa cúc là loài hoa quen thuộc để trưng trong dịp Tết.

Trong phong thủy, hoa cúc mang ý nghĩa của sự sống, niềm vui và tài lộc đầy nhà. Màu sắc rực rỡ của hoa cúc giúp làm ấm và sáng bàn thờ. Đây là điều rất tốt trong thờ cúng tâm linh và phong thủy.

Có rất nhiều loại cúc bạn có thể sử dụng làm hoa cúng Ông địa Thần tài như cúc vàng, cúc đại đóa,… Chúng đều đại diện cho vận may và sự thăng tiến tài lộc. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý không nên sử dụng cúc vạn thọ vì loài hoa này có mùi hôi khó chịu, không thích hợp dùng làm hoa cúng.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên được ví như “chén ngọc, đĩa ngà”, mang ý nghĩa cát tường, như ý. Thủy tiên có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao, bày lên bàn thờ Ông địa Thần tài rất lung linh.

Theo phong thủy, hoa thủy tiên giúp khử tà, mang vượng khí và cát tường cho gia chủ. Trưng thủy tiên rất cầu kỳ phải đếm ngày để hoa nở đúng dịp mình muốn. Nếu hoa nở đúng giao thừa hoặc những ngày quan trọng thì càng nhiều may mắn.

Hoa đồng tiền

Đúng như tên gọi loài hoa này có ý nghĩa mang tài lộc và tiền của cho gia chủ. Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa về sức khỏe, tuổi thọ chào đón một năm nhiều an lành. Với giá thành rẻ so với mặt bằng hoa Tết trên thị trường, hoa đồng tiền là sự lựa chọn ưu tiên khi mua hoa cắm trên bàn thờ Ông địa thần tài.

Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc như đỏ, cam, vàng. Mỗi màu có một ý nghĩa khác nhau. Hoa vàng tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Hoa đồng tiền cam mang đến sự vui tươi, rực rỡ,…

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn còn có tên gọi khác là hoa dơn hay hoa lan kiếm. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Phi. Hoa lay ơn được cho là loài hoa tốt đẹp, có tác dụng xua đuổi tà ma, điềm xấu cũng như mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Nên cắm hoa layon trên bàn thờ Thần Tài - Thổ địa

Mỗi màu hoa lay ơn lại có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ hoa lay ơn đỏ thể hiện cho tình yêu say đắm; lay ơn trắng có ý nghĩa là tình bạn cao cả, tình yêu; lay ơn hồng phớt biểu tượng cho sự ngưỡng mộ; lay ơn hồng thẫm mang ý nghĩa là lòng biết ơn hay tình yêu nồng cháy là ý nghĩa của hoa lay hơn cam.

Loài hoa này rất thích hợp đặt trên bàn thờ Ông địa Thần tài vì ý nghĩa may mắn, như ý và xua đuổi những điềm xấu cho gia đình.

Một số lưu ý khác khi cắm hoa trên bàn thờ Thần tài – Thổ địa

Khi bài trí lọ hoa trên ban thờ Thần tài, gia chủ nên lưu ý những quy tắc nghiêm ngặt dưới đây để tránh phạm phải sai lầm:

- Ban thờ Thần tài nên được thường xuyên lau chùi, cũng như lọ hoa được rửa và lau bằng nước lá bưởi, rượu trắng, nước quế là một hình thức tẩy uế hiệu quả và có hương thơm dễ chịu.

- Vào ngày mùng 10 tháng giêng- Ngày vía Thần tài: nên đặc biệt sử dụng hoa tươi có nụ, có hương thơm để thể hiện lòng thành kính.

- Vào những ngày cuối tháng, ngày 14 âm lịch nên chú ý lấy nước lá bưởi và rượu lau lại đồ trong đó có lọ hoa.

Bàn thờ Ông địa Thần tài là rất quan trọng đối với các gia đình làm kinh doanh hoặc muốn cầu may mắn, sự nghiệp nhanh thăng tiến thuận lợi. Vì vậy mà bạn nên lưu ý cắm những loại hoa đem lại nhiều may mắn, cát tường và như ý.