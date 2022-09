Cãi nhau, nam thanh niên rút súng giả dọa bắn bạn gái

Trước đó, sáng 29-8, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ nhận tin báo của chủ quán cà phê Đà Nẵng Garden (số 219 Yên Thế, phường Hòa An) về vụ việc uy hiếp người xảy ra tại đây.

Nam thanh niên rút súng giả để đe dọa bạn gái (hình minh họa)

Theo trình báo, đêm 28-8, tại quán cà phê này, 1 khách nam và 1 khách nữ đến uống nước. Một lúc sau, họ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng.