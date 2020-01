Cái kết “đắng” với chánh án tòa huyện lộ clip “nóng” cùng nữ kế toán

Chiều 2/1/2020, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, TAND Tối cao đã có quyết định cách chức đối với ông Đinh Lâm Xướng – Chánh án TAND huyện Minh Hóa.

Theo đó, ông Đinh Lâm Xướng đã có hành vi vi phạm đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan TAND huyện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

“Sắp tới ông Xướng sẽ được điều chuyển và bố trí công việc khác”, ông Xuân cho biết thêm.

Như tin đã đưa, cách đây 3 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá nhận 1 clip “nóng” tố cáo ông Xướng quan hệ với bà Đ.T.K.C, kế toán của TAND huyện ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính.

Ngay sau đó, Huyện ủy đã vào cuộc xác minh và làm việc trực tiếp với ông Đinh Lâm Xướng. Ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Riêng ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Ngay sau đó, Tỉnh ủy Quảng Bình có thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện.

Bà Đ.T.K.C - kế toán TAND huyện Minh Hóa bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc; về mặt chính quyền cũng sẽ bị xử lý tương ứng.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin