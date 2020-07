Cái kết bi hài dành cho Đại úy dỏm mang súng bật lửa đi … “chạy án”

Bí ẩn vị "Đại úy cao cấp”?!

Ngày 19/7, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra của đơn vị vẫn đang trong quá trình mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Để phục vụ quá trình điều tra cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Quý (SN 1986) trú thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Nhật Huy (SN 1994) trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Bộ đôi lừa đảo Quý và Huy.

Theo Đại tá Khuôn, đầu năm 2020, qua công tác nắm địa bàn tuyến, Công an quận Cẩm Lệ manh nha phát hiện dư luận đang xôn xao về một vị "Đại úy cao cấp”?! Từ lời đồn đại của người dân và kết quả trinh sát, cơ quan chức năng “vẽ” nên hình hài vị "Đại úy" này.



Theo đó, hắn khoảng gần 40 tuổi, nói giọng Quảng Nam – Đà Nẵng. Đối tượng này chuyên sử dụng xe ô tô sang để di chuyển. Đặc biệt hơn nữa, hành tung của “Đại úy” vô cùng bí ẩn. Có khi hắn mang thường phục, khi lại bận sắc phục công an. Cùng với đó, trong những cuộc giao tiếp xã hội, “Đại úy” luôn cố tình để lộ ra khẩu súng, còng số 8 giắt bên người.



Chưa dừng lại ở đó, những lời rỉ tai của dư luận cho thấy đây là một cán bộ cao cấp của bộ Công an phụ trách miền Trung – Tây Nguyên. Với địa vị như vậy, “Đại úy” có mối quan hệ “khủng” với nhiều người nên có khả năng “chạy án”.



Xác định những thông tin trên có ảnh hưởng lớn đến uy tín ngành công an nhân dân cũng như có khả năng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại tài sản cho người dân, trinh sát Công an quận Cẩm Lệ đã báo cáo chỉ huy.



Căn cứ kết quả ban đầu, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, lập án đấu tranh. Chuyên án mang bí số 720LĐ ra đời từ đây với trọng trách nặng nề đặt lên vai Thượng tá Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ.



Hàng loạt lực lượng được huy động vào ban chuyên án. Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là công tác lần theo dấu vết đối tượng, cơ quan điều tra xác định vị “Đại úy” trong “truyền thuyết” này là Bùi Trọng Quý.



Nhưng rồi, khi cảnh sát gần chạm mặt thì Quý đột ngột ngưng các hoạt động “chạy án”. Ban ngày, hắn điều khiển ô tô xịn đi chơi, thăm thú khắp nơi. Đêm đến, hắn chủ yếu ở nhà. Chính những hành động bình thường nhưng lại bất thường vào thời điểm này khiến chuyên án gặp nhiều khó khăn. Trải qua hàng tháng trời theo dõi, cơ quan chức năng vẫn chưa thể “sờ gáy” được Quý.



Những lần họp bàn, những chuyến trinh sát xuyên đêm diễn ra bằng tất cả sự quyết tâm. Trời không phụ lòng người, cuối cùng những điều tra viên thông minh và dày dặn kinh nghiệm của đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ léo lên suy nghĩ “dụ rắn ra khỏi hang”, dùng chính “mẽ” Đại úy của Quý để khiến Quý quy án.



Ngày 14/7, ban chuyên án phối hợp với các đơn vị khác chặn xe ô tô BKS 43A-147.38 lưu thông trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Đây không chính là phương tiện Quý điều khiển. Ngay lập tức, khi thấy bóng dáng công an, gã già dơ này lươn lẹo chấp hành, bộ điệu khép nép. Hắn tin rằng đây chỉ là vụ kiểm tra hành chính giao thông, chứ công an làm gì có bằng chứng nào để bắt hắn.



Nhưng rồi khi các điều tra viên mở cốp xe ô tô xịn ra cũng là lúc mặt Quý biến sắc. Hắn ngụy biện đủ thứ nhưng đã muộn. Một bộ cảnh phục ANND, 1 cặp ve áo có huy hiệu CAND, 1 cặp quân hàm Đại úy CAND, 1 bảng tên có huy hiệu CAND mang tên Bùi Trọng Quý, mã số 738-178, 1 đôi giày nam CAND, 1 đôi tất CAND nam, 1 còng số tám có ký hiệu “BO CONG AN KC”, 1 chìa khóa mở còng số tám, 1 thắt lưng CAND, 2 bộ đàm hiệu Ken Wood màu đen, 1 bật lửa hình dạng súng ngắn có ký hiệu SM 061357, 1 mũ kê-pi công an an ninh nhân dân có huy hiệu CAND, 4 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ liên quan khác. Chính những thứ này đã ngụy tạo nên một Đại úy Quý “cao cấp”, nhưng chúng cũng đã khiến Quý lộ tẩy.

Mang bật lửa hình súng đi “lòe” thiên hạ! Tiến hành đấu tranh cũng với những chứng cứ có được trước đó, Công an quận Cẩm Lệ đã buộc Quý cúi đầu nhận tội. Theo lời hắn, vốn hắn là một kẻ sống cù bất cù bơ, không nghề chẳng nghiệp. Chán nản với cuộc sống không tiền bạc, Quý nảy sinh ý định đi lừa đảo. Hắn bắt đầu thuê ô tô xin theo tháng, mua quân phục CAND, bật lửa hình súng... rồi đi giao du với các đối tượng bất hảo trong xã hội. Tại những cuộc gặp này, Quý luôn cố tình để lộ thân phận ngụy tạo của mình là Đại úy “cao cấp” của bộ Công an. Chính nhờ chiếc bật lửa hình súng dắt bên người mà Quý khiến giới xã hội “đen” khiếp đảm, tin răm rắp. Sau khi tạo được địa vị, Quý cho biết mình có nhiều mối quan hệ “khủng” nên có thể “chạy án”. Quý “nổ” bản thân hắn đã dư giả về tiền bạc nên chẳng màng, nhưng cần “nước nôi” cho các bên nên mỗi vụ chạy án, chỉ cần đưa hắn vài chục đến vài trăm triệu.

Đại úy dởm với súng bật lửa.

Tháng 2/2020, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Qúy biết anh L.Q. (SN 1975) trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đang bị cơ quan CSĐT Công an Cẩm Lệ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng nhanh chóng tiếp cận anh này rồi ra giá 40 triệu để miễn tội. Nhận tiền xong Quý tiêu xài sạch, còn anh Q. Vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Khoảng tháng 7/2019, vợ anh anh Phạm B., trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ gặp Quý để “chạy án” đánh bạc cho chồng. Qua nhiều lần nhận tiền, Quý đã lấy đi của chị này 200 triệu đồng.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, ở vụ án trên, ngoài Quý, cảnh sát cũng đã bắt giữ Nguyễn Nhật Huy. Huy được xác định là kẻ đã móc nối giúp Quý tiếp cận các bị hại. Ở mỗi phị vụ, Quý trích lại cho Huy số phần trăm nhất định.

Theo lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, đây là vụ án mà điều tra viên gặp nhiều khó khăn khi điều tra. Các đối tượng vô cùng tinh vi. Chúng luôn đánh vào tâm lý người chạy án sợ công an nên đã thêm “mắm muối” vào. Điều này khiến mỗi lần công an tiếp cận, các bị hại luôn cố né tránh, không hợp tác. Tuy nhiên, nhờ sự mưu trí, tài tình, cảnh sát đã bóc gỡ toàn bộ ngụy tạo lừa đảo của “Đại úy” Quý.

