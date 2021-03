Cách sử dụng vitamin làm đẹp da

Vitamin A

Giúp duy trì độ ẩm cho làn da và tạo ra hàng rào bảo vệ da chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Ngoài ra còn giúp loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da, lưu thông máu dưới da, giúp làn da hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu. Vitamin A có tác dụng làm mờ những đốm nâu, trị mụn trứng cá, xóa nếp nhăn và trẻ hóa da an toàn.

Có thể bổ sung vitamin A vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều được; nhưng nếu sử dụng vitamin A dạng viên, thì thời điểm sử dụng tốt nhất vẫn là sau bữa ăn để cơ thể hấp thụ chúng một cách tốt nhất.

Hiện nay, trong nhiều loại sản phẩm kem dưỡng da có chứa thành phần vitamin A cao nhằm hỗ trợ và tái tạo một làn da mới. Tuy nhiên, khi sử dụng những kem dưỡng này, bạn nên dùng vào ban đêm và chỉ thoa một lượng nhỏ lên trên mặt để kem phát huy tốt nhất công dụng.

Bên cạnh đó, trong một số thực phẩm, trái cây tươi cũng có chứa nhiều vitamin A rất tốt cho làn da như: cà chua, xoài, cà rốt, trứng...

Vitamin nhóm B

Bao gồm các vitamin từ B1 - B12, nhóm vitamin B1 còn giúp cho cơ thể chống lại quá trình lão hóa da bằng cách giảm việc sản xuất gốc tự do trong cơ thể, vitamin B9 giúp duy trì độ ẩm của làn da và là vũ khí tuyệt vời giúp bạn chống mụn trứng cá, hay vitamin B5 lại có chức năng chống viêm - loại bỏ các nếp nhăn trên da vô cùng hiệu quả.

Thực phẩm có chứa vitamin nhóm B: các loại thịt, cá và sản phẩm từ sữa, súp lơ... Với vitamin B dạng viên nén, nên uống vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút là tốt nhất.

Nên có sự tư vấn của bác sĩ trước khi dùng vitamin đường uống.

Vitamin C

Được tìm thấy với hàm lượng cao trong lớp biểu bì (lớp ngoài của da) cũng như lớp hạ bì (lớp bên trong của da). Vitamin C luôn xuất hiện trong danh sách những thành phần làm đẹp da nhờ chức năng bảo vệ các tế bào da, tránh khỏi sự nguy hiểm của các gốc tự do gây lão hóa, giúp làm mờ các vết thâm nám, sạm trên da và bảo vệ da khỏi các tia UV gây hại. Vitamin C có vai trò trong sản xuất collagen giúp giữ cho làn da luôn căng mịn, tránh nhăn và chảy xệ.

Có thể tìm thấy vitamin C dễ dàng thông qua những loại thực phẩm sẵn có như: cam, chanh, bưởi, chuối, nho,... Thời điểm tốt nhất để bổ sung vitamin C bằng đường uống là vào buổi sáng/ trưa sau khi ăn. Không nên uống vitamin C vào buổi tối vì điều này sẽ khiến khó ngủ hơn.

Vitamin D

Vitamin D có nhiều tác động tích cực cho làn da: Làm lành vết thương, hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến; trẻ hóa da (vitamin D tham gia quá trình hóa học bên trong tế bào da, tạo keratin - thành phần chính làm nên lớp ngoài của da). Thiếu vitamin D có thể khiến da bị mỏng, dễ bị tổn thương, kém săn chắc và nhanh lão hóa. Vitamin D thường được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời được hấp thụ qua làn da. Vitamin D sau đó được gan, thận hấp thụ và vận chuyển khắp cơ thể để giúp tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Điều này bao gồm cả da, đồng thời vitamin D đóng vai trò quan trọng trong hình thành tông màu da. Lượng vitamin D được khuyến nghị hàng ngày là 400 - 600IU/ngày. Hàm lượng này có thể tăng lên đối với từng đối tượng.

Có thể bổ sung vitamin D bằng những cách sau đây:

Phơi nắng: Thực hiện khoảng 10 - 15 phút hàng ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sẽ giúp sản xuất vitamin D trên da. Không phơi nắng khi cường độ ánh nắng mạnh vào khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Sử dụng thực phẩm có vitamin D tự nhiên, như: cá hồi, cá ngừ và cá tuyết, lòng đỏ trứng.

Thời điểm uống vitamin D tốt nhất là buổi sáng sớm.

Vitamin E

Cũng giống như vitamin C, vitamin E là thành phần luôn có mặt trong các dòng mỹ phẩm chăm sóc da:

Giúp bảo vệ da khỏi tia UV: Vitamin E là chất chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do vậy, nó có thể giúp làn da chúng ta chống lại các gốc tự do phát triển quá mức bởi tình trạng ô nhiễm môi trường hay tia cực tím.

Dưỡng ẩm: Vitamin E có tác dụng tuyệt vời trong việc cung cấp độ ẩm cho da, ngăn ngừa sự mất nước và từ đó giúp làn da được duy trì độ ẩm cần thiết suốt ngày dài. Nên bổ sung vào thời điểm sau bữa ăn buổi sáng/buổi trưa là tốt nhất. Bên cạnh đó, cũng có thể chọn lựa các loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin E cao như: Dầu đậu nành, dầu oliu, mầm lúa mì...

Lời khuyên của thầy thuốc Không nên tự ý kết hợp hay sử dụng quá nhiều loại vitamin để làm đẹp da cùng một lúc. Chế độ ăn uống, chăm sóc da bằng vitamin cần có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên môn, từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra các liệu trình chăm sóc da bằng vitamin phù hợp với tình trạng da của bạn. Sử dụng đúng liều lượng, tránh lạm dụng gây phản tác dụng. Nên kết hợp uống vitamin với một chế độ ăn uống khoa học. Không nên uống vitamin trong thời gian dài liên tục. Trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang mang bệnh muốn bổ sung vitamin cho cơ thể cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Tất cả các loại vitamin không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên uống nhiều nước trong quá trình uống vitamin này. Khi thấy những biểu hiện lạ cần ngưng uống vitamin và thăm khám bác sĩ.

Tác giả: ThS.BS. Lê Thị Hải

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn