Cách làm trắng da bằng lá mồng tơi tại nhà cho làn da trắng như bông bưởi

Cách làm trắng da bằng lá rau mồng tơi có lẽ chưa được nhiều người biết đến. Nếu bạn đang đọc bài viết này thì hãy áp dụng làm thử để xem kết quả thế nào nhé!

Tại sao lá mồng tơi lại có tác dụng làm trắng da?

Trong mồng tơi có rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho da, đặc biệt là các vitamin nhóm B, A, C và các khoáng chất sắt, canxi... hợp chất saponin có tác dụng làm mờ vết thâm, cải thiện mụn và đánh bay sạm da, cải thiện làn da sẫm màu giúp da ngày càng trắng sáng hơn.

Trong mồng tơi có rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho da - Ảnh: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trong rau mồng tơi chứa nhiều chất chống oxy hóa cao, làm giảm mụn trứng cá và hạn chế các tác hại lão hóa do mặt trời và các tác nhân khói bụi từ môi trường. Rau mồng tơi còn chứa carotene và lutein giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm kích ứng và hoàn toàn phù hợp với mọi loại da.

Các cách làm trắng da mồng tơi

Bạn có thể sử dụng lá mồng tơi kết hợp với các nguyên liệu khác để làm nên các loại mặt nạ nuôi dưỡng và làm đẹp da khác nhau.

Cách làm trắng da, trị mụn từ lá mồng tơi và muối

Một cách làm trắng da từ lá mồng tơi đơn giản và dễ thực hiện nhất mà ai cũng có thể làm được đó là kết hợp với muối ăn.

Rau mồng tơi với nhiều chất dinh dưỡng làm sáng da cộng với muối có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn sẽ không những làm cho làn da sáng dần lên mà còn trị mụn, trị thâm, chống nếp nhăn và thô ráp cho bạn một làn da mịn màng hơn.

Nguyên liệu: 1 nắm rau mồng tơi, 1 thìa muối biển.

Cách làm: Rau mồng tơi rửa sạch có thể ngâm thêm nước muối để diệt khuẩn và loại bỏ tạp chất trong 10 phút. Vớt ra để ráo nước.

Cắt nhỏ rau cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt bằng rây hoặc khăn xô.

Cho nước cốt rau mồng tơi vào chén. Cho thêm một nhúm muối biển nhỏ, hòa tan hoàn toàn.

Rửa mặt thật sạch, lấy bông thấm vào nước cốt mồng tơi rồi thoa lên mặt. Hoặc bạn cũng có thể dùng tay nhúng nước mồng tơi thoa lên mặt cũng được. Massage nhẹ nhàng rồi nằm nghỉ ngơi khoảng 20 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi tráng lại bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Áp dụng loại mặt nạ này 2-3 lần mỗi tuần để giúp làn da trắng sáng và mịn màng hơn, giảm được các nốt mụn và thâm nám đáng kể.

Mặt nạ mồng tơi, dưa leo, mật ong

Tác dụng làm trắng da của mồng tơi sẽ cao hơn khi kết hợp cùng với dưa leo và mật ong.

Trong dưa leo chứa nhiều các vitamin và khoáng chất rất tốt cho làn da như: vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E... Mật ong giàu vitamin B6, C, E, vitamin nhóm B, các chất chống oxy hóa và khả năng giữ ẩm cao, giúp cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, chống lại các nếp nhăn và thô ráp của làn da. Nó cũng giúp khôi phục lại kết cấu da do đặc tính chống vi khuẩn và giúp chữa lành những tổn thương da từ ánh nắng mặt trời và bụi bẩn từ môi trường.

Tác dụng làm trắng da của mồng tơi sẽ cao hơn khi kết hợp cùng với dưa leo và mật ong - Ảnh: Internet

Nguyên liệu: 1 nắm lá mồng tơi, nửa trái dưa leo, 2 thìa mật ong.

Cách làm: Rau mồng tơi rửa sạch ngâm nước muối rồi để ráo nước.

Dưa leo rửa sạch, ngâm nước muối. Gọt vỏ, bỏ phần ruột bên trong.

Cắt nhỏ cả rau mồng tơi và dưa leo, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt cho vào một cái chén nhỏ rồi đổ mật ong vào trộn đều lên.

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Dùng hỗn hợp vừa tạo bôi lên toàn bộ gương mặt. Massage 5 phút rồi nằm nghỉ 20 phút.

Rửa sạch lại bằng nước ấm rồi rửa tiếp bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Áp dụng mỗi tuần 2-3 lần, kết hợp với ăn rau mồng tơi để hiệu quả nhanh hơn.

Mặt nạ rau mồng tơi, dưa leo và sữa ong chúa

Loại mặt nạ này sẽ giúp da bạn bật tông ngay trong vài lần áp dụng. Hãy thử làm theo hướng dẫn dưới đây nhé.

Nguyên liệu: 1 nắm rau mồng tơi, 1/2 quả dưa leo, 2 thìa sữa ong chúa.

Cách làm: Rửa sạch rau mồng tơi rồi ngâm nước muối loãng. Để ráo nước.

Dưa leo rửa sạch, ngâm nước muối. Gọt vỏ, bỏ phần ruột bên trong.

Cắt nhỏ cả rau mồng tơi và dưa leo, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt cho vào một cái chén nhỏ rồi đổ sữa ong chúa vào trộn đều lên.

Rửa mặt sạch bằng nước ấm. Dùng hỗn hợp vừa tạo bôi lên toàn bộ gương mặt - Ảnh: Internet

Rửa mặt sạch bằng nước ấm. Dùng hỗn hợp vừa tạo bôi lên toàn bộ gương mặt. Massage 5 phút rồi nằm nghỉ ngơi 20 phút.

Rửa sạch lại bằng nước ấm rồi rửa tiếp bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Áp dụng mỗi tuần 2-3 lần để làn da nhanh chóng bật tông.

Mặt nạ mồng tơi chanh làm trắng da nhanh chóng

Với những tác dụng làm trắng da vốn có của rau mồng tơi khi kết hợp với chanh sẽ làm quá trình trắng da nhanh hơn. Nước cốt chanh là chất làm se tự nhiên giúp giảm thiểu lượng dầu trên da nhưng không làm da bạn khô hơn. Tuy nhiên lưu ý là chanh có tính axit nên không được lạm dụng, sau khi đắp mặt nạ cần tránh ra ngoài nắng.

Nguyên liệu: 1 nắm rau mồng tơi, 1 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng dầu hạnh nhân, 2 thìa cà phê nước cốt chanh.

Rửa sạch rau mồng tơi rồi ngâm nước muối loãng. Để ráo nước.

Cho mật ong vào lò vi sóng cho loãng ra.

Cắt nhỏ rau mồng tơi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt cho vào một cái chén nhỏ rồi đổ mật ong, dầu hạnh nhân, nước cốt chanh vào trộn đều lên.

Rửa mặt sạch bằng nước ấm. Dùng hỗn hợp vừa tạo bôi lên toàn bộ gương mặt. Massage 5 phút rồi nằm nghỉ ngơi 20 phút.

Rửa sạch lại bằng nước ấm rồi rửa tiếp bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Cách làm trắng da toàn thân bằng rau mồng tơi

Bên cạnh dùng rau mồng tơi để đắp mặt nạ bạn cũng có thể sử dụng nó để tắm trắng cũng khá hiệu quả.

Nguyên liệu: Nguyên liệu: 1 nắm lá mồng tơi, 1 trái dưa leo, 4 thìa mật ong.

Cách làm: Rau mồng tơi rửa sạch ngâm nước muối rồi để ráo nước.

Dưa leo rửa sạch, ngâm nước muối. Gọt vỏ, bỏ phần ruột bên trong.

Cắt nhỏ cả rau mồng tơi và dưa leo, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt cho vào một cái bát tô rồi đổ mật ong vào trộn đều lên.

Tắm sạch sẽ, tẩy tế bào chết toàn thân rồi thoa đều hỗn hợp lên da. Để nguyên 10 phút rồi tắm sạch bằng nước mát.

Những lưu ý khi đắp mặt nạ rau mồng tơi

Mặc dù sử dụng mặt nạ rau mồng tơi khá an toàn vì đây là loại rau lành tính, không có chất gây dị ứng nhưng để đạt hiệu quả làm đẹp cao nhất, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Khi đắp bất kỳ loại mặt nạ nào, làn da sau khi đắp mặt nạ đều rất mỏng manh và dễ bị ăn nắng. Nhất là sau khi sử dụng các nguyên liệu như muối, chanh. Vì vậy bạn cần tránh ra ngoài trời nắng to, dùng kem chống nắng, các biện pháp che chắn khi đi ra ngoài trời ngay cả khi không có nắng.

Nên sử dụng rau mồng tơi nhà trồng để đảm bảo không có hóa chất bảo quản an toàn cho da - Ảnh: Internet

- Nên sử dụng rau mồng tơi nhà trồng để đảm bảo không có hóa chất bảo quản an toàn cho da. Nếu bạn không trồng được thì nên mua những nơi uy tín, ngâm nước muối loãng để hạn chế bớt bụi bẩn và hóa chất.

- Trước khi đắp mặt nạ nên rửa sạch mặt, xông hơi tẩy da chết nếu cần để các dưỡng chất trong mặt nạ dễ thẩm thấu hơn.

- Không nên lạm dụng bất kỳ loại mặt nạ nào với tần suất quá dày sẽ khiến làn da bị bí bách. Với mặt nạ mồng tơi này bạn chỉ cần áp dụng 2-3 lần/tuần là đủ.

Hi vọng với những cách làm trắng da bằng lá mồng tơi ở trên, bạn đã có thêm một lựa chọn trong bộ sưu tập làm đẹp từ các nguyên liệu tự nhiên của mình để giữ cho làn da luôn tươi trẻ và mịn màng.