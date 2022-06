Cách chức Chủ tịch UBND xã vì không kiểm tra kỹ... lúc ký hồ sơ

Sáng ngày 9/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: UBND huyện vừa có quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim.

Trụ sở UBND xã Diễn Kim (Ảnh Báo Nghệ An)

Trước đó, Huyện ủy Diễn Châu cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên BTV Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Bang.

Được biết, ông Bang bị kỷ luật vì đã thực hiện không đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công.

Cụ thể, theo vị lãnh đạo huyện Diễn Châu: Ông Bang đã ký vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối mà không kiểm tra, xem xét một cách kỹ càng để một số đối tượng trong HTX nghề muối Kim Liên (Diễn Kim) trục lợi.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Cao Thanh Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Kim Liên; Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc Hợp tác xã Kim Liên; Đinh Tiến Dũng - Kế toán Hợp tác xã Kim Liên, đều trú tại xã Diễn Kim, Diễn Châu.

3 bị can bị khởi tố về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến năm 2020, Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Kim Liên đã lập khống hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng 151 bộ chạt lọc cải tiến cho 96 xã viên các xóm Bắc Liên, Kim Liên, Nam Liên, xã Diễn Kim, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 453 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim thời điểm đó đã ký vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan mà không kiểm tra, xem xét một cách kỹ càng để các đối tượng này thanh toán được số tiền hỗ trợ.

