Cách bảo quản và sử dụng pin xe máy điện được bền lâu

Hiện nay thì nhu cầu về một phương tiện vừa có giá thành hợp lý mà lại an toàn, tiết kiệm trong quá trình sử dụng là một nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người dùng. Và chiếc xe máy điện đã đáp ứng được các yêu cầu đó. Xe có khả năng vận hành tương đương một chiếc xe máy thông thường khác nhưng thường có giá cả rẻ hơn. Hơn nữa, chi phí vận hành của nó cũng rẻ hơn so với các loại xe máy. Cùng một quãng đường di chuyển thì với xe máy điện chỉ mất chi phí sạc điện bằng 1/5 so với tiền đổ xăng cho các loại xe máy thông thường.

Xe máy điện hiện nay có tải trọng lên tới 180-200kg. Do vậy, có thể chở được những đồ vật nặng hay chở người mà không lo khung xe bị hư hỏng hay biến dạng. Tải trọng này tương đương với các loại xe máy khác. Nhưng những chiếc xe máy điện lại có trọng lượng và kích thước nhỏ gọn hơn các loại xe máy khác rất nhiều. Điều này có thể di chuyển dễ dàng hơn trên những đường phố đông đúc, chật hẹp giờ cao điểm hay đơn giản là quay đầu xe, dắt xe nhẹ nhàng, thuận lợi hơn.

Dù vậy, hiện nay mối quan tâm lớn nhất của người sử dụng chính là độ bền của pin xe máy điện. Để tăng hiệu năng và độ bền cho pin, được ví như là trái tim của xe máy điện, việc nắm rõ cách sử dụng pin hiệu quả cũng như làm thế nào để bảo quản và sạc pin đúng cách là vô cùng cần thiết. Đặc biệt với trường hợp xe máy điện lâu không sạc dẫn đến tình trạng kiệt pin và không sạc được do pin quá nóng, khách hàng cần phải hiểu và biết cách xử lý đúng đắn và kịp thời.

Bảo quản và sử dụng pin như thế nào để gia tăng tuổi thọ cho xe máy điện là mối quan tâm của nhiều người. Ảnh minh họa

Do đó, điều đầu tiên cần làm chính là bảo quản pin bằng cách duy trì đầu kết nối của pin với xe/bộ sạc không bị biến dạng, sạch sẽ, không có dị vật.

Không gây ảnh hưởng tới chất lượng hình dáng bề ngoài cũng như kết cấu của pin như: Đốt, làm nóng, làm lạnh, ngâm nước, chôn, gõ, đập, ném, khắc laser, sơn, dán, tháo dỡ, mất phụ kiện hay có bất kỳ hành vi nào khác để phá hoại pin. Sử dụng đúng bộ sạc theo xe để sạc cho pin hoặc khách hàng cần mang ra các điểm đổi pin để đổi pin khi hết pin.

Bảo quản và sử dụng pin để gia tăng tuổi thọ cho xe máy điện thì người dùng cần cắm sạc trực tiếp vào xe. Tắt xe và mở cốp. Mở cổng sạc. Cắm sạc.

Lưu ý, cần cắm đầu sạc vào xe sau đó cắm phích cắm sạc vào ổ điện, thao tác cắm sạc dứt khoát để tránh việc kết nối bị chập chờn dẫn đến bộ sạc chuyển về chế độ tự bảo vệ, không sạc điện cho pin. Trong trường hợp kết nối bị chập chờn, rút phích sạc rồi cắm sạc lại vào ổ điện. Để rút sạc, bạn nên tắt xe trước, sau đó rút phích điện rồi giắc sạc. Đóng cốp.

Kiểm tra đèn báo (đèn đỏ là đang sạc, đèn xanh là pin đã đầy. Nếu đèn đỏ nhấp nháy hãy kiểm tra lại nguồn điện hoặc cắm lại chân sạc).

Kiểm tra mặt đồng hồ (thời gian sạc đầy pin sẽ được hiển thị trên mặt đồng hồ. Lưu ý, không mở khóa ngay sau khi cắm sạc và đợi ít nhất 30 giây sau khi cắm sạc mới bật khoá xe).

Tháo sạc (khi hoàn tất chỉ cần xoay nhẹ đầu sạc ngược chiều kim đồng hồ và tháo dây sạc. Lưu ý: Rút phích sạc ra khỏi xe, sau đó mới rút sạc trên xe. Không cắm lại sạc ngay sau khi rút sạc ra khỏi xe, nên đợi ít nhất 10 giây rồi mới cắm sạc).

Tháo rời pin để sạc cần mở cốp, mở nắp đậy. Sau đó cậy nhẹ chốt kim loại cố định khoang pin. Xoay nhẹ lẫy màu xanh và nhấc ra khỏi pin. Tháo pin, cắm sạc vào ổ trên pin (thao tác cắm sạc dứt khoát để tránh việc kết nối bị chập chờn, dẫn đến bộ sạc chuyển về chế độ tự bảo vệ, không sạc điện cho pin. Trong trường hợp kết nối bị chập chờn, rút phích sạc rồi cắm sạc lại vào ổ điện). Kiểm tra dung lượng pin bằng cách quan sát số lượng đèn. Trả pin vào cốp.

Lưu ý, không cắm lại sạc ngay sau khi rút pin ra, nên đợi ít nhất 01 phút rồi mới cắm lại. Không rút giắc sạc hoặc phích cắm ngay sau khi cắm pin, nên đợi ít nhất 01 phút rồi mới rút giắc sạc hoặc phích cắm. Sau khi pin được sạc đầy 100% pin vẫn được sạc với dòng điện nhỏ đến khi đèn chuyển sang màu xanh để giúp pin đạt được tối đa dung lượng và kéo dài tuổi thọ của pin.

Để làm tăng tuổi thọ pin thì cần phải duy trì dung lượng pin trên 20% khi sử dụng (pin sáng 1 đèn LED). Sau khi pin được sạc đầy 100% pin vẫn được sạc với dòng điện nhỏ đến khi đèn chuyển sang màu xanh để giúp pin đạt được tối đa dung lượng và kéo dài tuổi thọ của pin. Đảm bảo nhiệt độ hoạt động của pin 10 – 45 độ C để pin hoạt động tốt nhất, hạn chế tình trạng suy giảm dung lượng pin.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn