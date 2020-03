Các thực phẩm giúp tóc mọc nhanh

Hàu biển

Hàu mặc dù không phải là thực phẩm giúp tóc mọc nhanh nhất nhưng chúng chứa lượng lớn kém, rất tốt cho chu kỳ phát triển và phục hồi tóc. Nếu trong chế độ ăn thiếu kẽm có thể thúc đẩy telogen effluvium làm tăng nguy cơ gãy rụng tóc.

Do đó, để tóc phát triển tốt và khỏe mạnh, các bạn nên bổ sung hàu vào khẩu phần ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tóc đưa ra khuyến cáo chỉ nên sử dụng hàu ở một lượng nhất định. Tuyệt đối không lạm dụng, bởi việc dư thừa kẽm cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy rụng tóc.

Hạnh nhân

Hạnh nhân được biết đến như một trong những loại thực phẩm giúp mọc tóc nhanh. Bởi chúng chứa lượng lớn hoạt chất biotin có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc. Hơn nữa, thành phần dinh dưỡng này còn giúp cung cấp dưỡng chất cho tóc, từ đó giúp tế bào tóc khỏe mạnh.

Một vài nghiên cứu vào năm 2015 về lợi ích của hạnh nhân đối với tóc cho thấy, phụ nữ có mái tóc mỏng nếu thường xuyên bổ sung protein từ hạnh nhân trong 90 ngày giúp cải thiện tình trạng tóc mỏng. Do đó, các chuyên gia thường khuyên nên sử dụng hạnh nhân mỗi ngày để sở hữu mái tóc dài và dày như mong muốn.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng hạnh nhân với lượng vừa đủ mỗi ngày. Để chúng phát huy hết tác dụng và giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, các bạn chỉ nên ăn khoảng 25 – 35 hạt hạnh nhân trong một ngày. Tuyệt đối không lạm dụng để tránh tình trạng tăng cân hoặc gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy hoặc táo bón.

Cá hồi

Thực phẩm kích thích mọc tóc nhanh và dày tự nhiên.

Trong cá hồi có rất nhiều axit béo Omega-3. Tinh chất này có rất nhiều trong tóc và tất nhiên là rất cần thiết cho việc nuôi dưỡng mái tóc đẹp mỗi ngày. Omega-3 giúp tóc suôn khỏe, nang tóc mạnh hơn, kích thích tóc mọc dày hơn và đẹp rạng ngời mỗi ngày.

Hạt hướng dương

Chỉ cần một vài hạt nhỏ hướng dương có thể cung cấp cho bạn một nguồn dồi dào vitamin E. Chúng giúp tăng lưu lượng máu lên da đầu và thúc đẩy tăng trưởng tóc nhanh hơn.

Trứng gà

Trứng gà không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với tóc. Nhờ chứa lượng lớn protein, sắt và kẽm, loại thực phẩm này giúp thúc đẩy tái tạo tế bào mới, đồng thời giúp chữa lành các nang tóc bị hư hỏng. Từ đó, giúp tóc phát triển nhanh và dày mượt hơn. Không những thế, các thành phần dưỡng chất chứa trong trứng gà còn giúp cân bằng và duy trì các tuyến tiết dầu dưới da đầu, giúp làm giảm khả năng rụng tóc.

Vì vậy, để tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn, các bạn nên thêm trứng gà vào thực đơn cần ăn. Tùy thuộc vào từng độ tuổi mà lượng tiêu thụ trứng gà ở mỗi người thường khác nhau. Cụ thể, đối với trẻ nhỏ 6 – 7 tháng tuổi chỉ nên ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà trong tuần.

Trẻ từ 8 – 9 tháng tuổi ăn 1 quả lòng đỏ trứng gà, từ 10 – 12 tháng tuổi ăn cả quả trứng bao gồm lòng đỏ va trắng. Còn đối với trẻ từ 1 – 2 tuần có thể ăn 3 – 4 quả/ tuần. Ở tuổi người lớn, một tuần ăn 3 quả.

Ớt chuông

Ớt chuông được xem là nguồn vitamin C dồi dào, có thể giúp kích thích tóc mọc nhanh. Bởi vitamin C giúp thúc đẩy sản xuất collagen, giúp tóc khỏe mạnh. Bên cạnh đó, đây cũng là một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ sợi tóc khỏi tác nhân gây hại từ bên ngoài.

Đồng thời, vitamin C còn giúp tóc chống lại gốc tự do, từ đó giúp giảm thiểu tình trạng hư tổn và rụng tóc. Ngoài ra, ớt chuông còn chứa nguồn vitamin A tuyệt vời, có tác dụng làm tăng tốc độ tăng trưởng tóc và kích thích sản xuất bã nhờn, giúp tóc khỏe mạnh hơn.

Bơ

Theo các chuyên gia, bơ có chứa lượng lớn vitamin E rất hữu ích đối với sự phát triển của tóc. Giống như vitamin C, vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa có tác dụng giúp tóc chống lại sự tấn công của gốc tự do gây hại bằng cách trung hòa gốc tự do. Từ đó, giúp bảo vệ nang tóc và tóc khỏe mạnh, hạn chế tình trạng gãy rụng.

Trung bình 1 trái bơ sẽ cung cấp khoảng 20 gram chất béo và 200 – 250 calo. Để sử dụng bơ mang lại kết quả kích thích mọc tóc tốt và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người trưởng thành chỉ nên ăn 1 trái bơ mỗi ngày. Còn đối với trẻ em, tùy thuộc vào độ tuổi, có thể ăn 1/2 hoặc 1/4 trái trong ngày.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Khoe365.net.vn