Ca tử vong ở Mỹ vượt 40.000, tăng 10.000 người chết trong 4 ngày

Bang New York tiếp tục có số ca nhiễm Covid-19 đang trong viện giảm xuống 16.000, so với mức cao trước đó là 18.000. Số người đang phải thở máy cũng giảm. Có thêm 507 ca tử vong mới, so với mức cao trước đó là 700 ca mỗi ngày, theo Reuters.

“Nếu các xu hướng này vẫn tiếp tục, chúng ta đã đi qua đỉnh của dịch và các chỉ dấu cho thấy chúng ta đang trên đà giảm”, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết. “Nhưng đây mới chỉ là hiệp một, chúng ta vẫn cần phải đè con quái vật xuống”.

Để xác định toàn bộ những người nhiễm virus, ông Cuomo nói bang New York sẽ thực hiện chiến dịch xét nghiệm kháng thể lớn nhất cả nước trong tuần tới, trên các mẫu ngẫu nhiên. Theo đó, bang của ông sẽ xét nghiệm 2.000 người mỗi ngày, tức 14.000 người mỗi tuần, trên 19 triệu cư dân của bang.

Mỹ đang có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, với hơn 740.000 ca nhiễm và 40.000 ca tử vong.

Mất 38 ngày để số ca tử vong ở Mỹ tăng từ ca đầu tiên lên 10.000 ca. Nhưng sau đó, chỉ mất 5 ngày để số ca tử vong tăng lên 20.000. Con số này tăng từ 30.000 lên 40.000 trong bốn ngày, bao gồm các ca tử vong “nghi nhiễm Covid-19” mà New York công bố gần đây.

Tại Texas, hàng trăm người đã tổ chức cuộc biểu tình tại trụ sở Thượng viện bang. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump đã ra hướng dẫn, theo đó các tiểu bang có thể nới lỏng dần giãn cách xã hội sau 14 ngày mà số ca nhiễm giảm. Nhưng ông cũng khuyến khích những người biểu tình đang đòi các tiểu bang mở cửa sớm hơn, với tweet kêu gọi người dân hãy “giải phóng” các bang Michigan, Minnesota và Virginia.

Các cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra ở một số nơi tại các bang Texas, Wisconsin, và tại thủ phủ các bang Ohio, Minnesota, Michigan và Virginia, đòi chấm dứt các lệnh yêu cầu người dân ở nhà, vốn đang làm tê liệt kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, một số thống đốc tỏ ra bất bình với lời kêu gọi của ông Trump.

Thống đốc bang Washington Jay Inslee nói tổng thống đang khuyến khích người dân vi phạm luật ở các bang.

“Các lệnh ở nhà này trên thực tế là luật của các bang... Một tổng thống lại đi khuyến khích người dân phạm pháp. Tôi chưa từng thấy ở Mỹ có chuyện này”, ông Inslee nói.

Thống đốc Larry Hogan, đảng Cộng hòa, bang Maryland nói bình luận của ông Trump rằng các bang có nhiều xét nghiệm là “hoàn toàn sai”.

Thống đốc Ralph Northam, đảng Dân chủ, bang Virginia, nói điều đó là “hoang tưởng”.

Tác giả: Trọng Thuấn

Nguồn tin: zing.vn