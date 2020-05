Cả gia đình sống bất an vì liên tục bị đe doạ ở TP Vinh: Không khởi tố vụ án hình sự?

Không cấu thành tội phạm

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Minh Tấn (SN 1959, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) người suốt nhiều tháng qua đã “đội đơn” cầu cứu khắp nơi vì lo lắng cho an toàn tính mạng của bản thân mình và gia đình cho biết, ông vừa nhận được thông báo, kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm và quyết định không khởi tố vụ án hình sự từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An.

Đơn cầu cứu mà ông Trịnh Minh Tấn đã gửi đến tòa soạn Pháp luật Plus trước đó.

Theo đó, tại “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự” nêu rõ: “Sau khi kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm nhận thấy, tố giác của ông Trịnh Minh Tấn tố cáo anh Ng.V.U (SN 1982, trú tại huyện Hưng Nguyên) có hành vi: Cố ý gây thương tích, xâm phạm trái phép chỗ ở, đòi nợ thuê… không cấu thành tội phạm”.

Cụ thể trong báo cáo kết thúc xác minh tố giác tội phạm, công an TP Vinh lý giải, quá trình giải quyết vụ việc, ngày 16/1/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định thương tích đối với ông Tấn và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tâm, kết quả cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Tấn và vợ đều là 0 %. Thứ 2, việc ông Tấn nhận tiền của anh Ng.V.U là thực tế, lý do nhận tiền là để chạy dự án mỏ đất cho anh U nhưng không thực hiện được, ông Tấn cũng không trả lại tiền. Kết quả giám định trong các giấy giao nhận tiền đúng là chữ ký của ông Tấn.

Thứ ba, ngày 1/1/2020 anh U một mình đến nhà ông Tấn để lấy tiền đảm bảo quyền lợi của mình, sự việc diễn ra công khai trong thời gian nhanh rồi ra về không có hành vi chiếm đoạt tài sản, không có hành vi đuổi vợ chồng ông Tấn ra khỏi nhà, việc ăn ở, sinh hoạt của vợ chồng ông Tấn vẫn diễn ra bình thường.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không cấu thành tội phạm.

Thứ tư, việc ông Tấn tố cáo anh U đi cùng 3 người đàn ông khác đến đánh đập, đòi nợ thuê là không có cơ sở, không có người chứng kiến. Cơ quan cảnh sát điều tra đã trích xuất camera của gia đình ông Tấn không xác định được có hành vi của 3 người này như tố giác…

Hợp tác hay nhận tiền “chạy” mỏ

Tuy nhiên ông Trịnh Minh Tấn cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã không nhận định đúng bản chất vụ việc, cụ thể trong giấy nhận tiền ghi rõ: “Cùng hợp tác làm giấy tờ mỏ đất”, như vậy không phải ông Tấn nhận tiền để giúp anh U chạy giấy tờ mỏ, mà là hai bên cùng hợp tác. Trước đó giữa anh U và ông Tấn cũng nhiều lần hợp tác với nhau nên cần đối chiếu công nợ. Tuy nhiên Cơ quan cảnh sát điều tra lại nhận định lý do ông Tấn nhận tiền là để “chạy” mỏ đất cho anh U.

Cũng theo ông Tấn, giữa ông và anh U chưa đối chiếu công nợ không thống nhất được số tiền, số nợ nhưng anh U cùng với nhiều người lạ khác đến nhà đánh ép buộc ông phải trả tiền, thậm chí vợ ông đi chợ về cũng bị những đối tượng này đánh, đe dọa… khiến ông phải nhập viện, cả gia đình phải sống trong cảnh lo lắng, bất an suốt nhiều tháng.

Ông Tấn thời điểm phải nhập viện, nhiều tháng qua gia đình ông vẫn phải sống trong cảnh bất an lo lắng.

Bản thân ông Tấn cho rằng hành vi của các đối tượng là hết sức nguy hiểm, không những đến nhà riêng đe dọa, mà ngay sau khi ông Tấn ra viện ngồi cùng bạn tại quán cà phê những đối tượng này còn đến công khai chửi bới yêu cầu ông phải trả tiền cho anh U. Các đối tượng còn theo dõi mọi hoạt động của gia đình ông Tấn, khiến ông và người thân phải sống trong cảnh bất an. Thậm chí, quá lo lắng cho an toàn bản thân, trước đó ông cũng đã có đơn gửi Công an TP Vinh yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được các thông báo, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, ông Trịnh Minh Tấn lập tức có đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tấn cho biết: Tôi khẳng định hành vi của các đối tượng đến nhà, quán cà phê, chặn vợ tôi lại đe dọa ép trả tiền là hoàn toàn đúng sự thật. Hành vi trên vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Từ đó đến giờ gia đình tôi luôn phải sống trong cảnh bất an, lo lắng… Tôi cũng đã gửi đơn khiếu nại quyết định Không khởi tố vụ án của Công an TP Vinh. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét, điều tra lại vụ việc đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, trả lại cuộc sống bình an cho gia đình tôi. Dù có đi đến đâu, cầu cứu tận Trung ương tôi cũng mong sự việc được làm sáng tỏ.

Diễn biến vụ việc

Như Pháp luật đã thông tin trước đó trong bài viết: “Cầu cứu suốt hai tháng ròng ra, một gia đình vẫn phải sống trong cảnh bất an”, Trong Đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, thông tấn báo chí, ông Trịnh Minh Tấn nêu rõ: Vào khoảng 15h ngày 1/1/2020, có 3 đối tượng (tưổi từ 25 – 30) bất ngờ xông vào nhà ông Tấn. Thời điểm này vợ chồng ông đang ở nhà, nhóm đối tượng hành vi hung hãn, tự ý xông vào nhà, lớn tiếng chưởi bới, đe dọa. Nhóm đối tượng này yêu cầu ông Tấn phải trả một khoản nợ nào đó cho ông U (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Báo cáo kết quả xác minh tố giác tội phạm của Công an TP Vinh.

Trước thái độ hung hãn của nhóm đối tượng, dù rất sợ hãi nhưng ông Tấn vẫn yêu cầu những người này bình tĩnh nói chuyện, đồng thời giải thích về quan hệ giữa ông với người tên U mà các đối tượng nhắc tới, ông cũng như khẳng định gia đình ông không liên quan đến việc nợ nần với ông U. Nhưng 2 trong số 3 đối tượng bất ngờ lao tới dùng tay đánh ông Tấn liên tiếp.

Bị tấn công bất ngờ, quá đau, choáng váng ông Tấn ngã xuống sàn nhà, nhóm đối tượng tiếp tục đe dọa ông phải trả món nợ cho ông U rồi mới lên xe rời đi. Vợ ông Tấn liền chạy ra kêu cứu hàng xóm và nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện TP Vinh để cấp cứu. Với các biểu hiện khó thở, choáng váng, một bên tai bị ù.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lo ngại cho tính mạng của mình và người thân ông Tấn đã lập tức làm Đơn trình báo sự việc đến Công an phường Trường Thi, TP Vinh, mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo an toàn, tính mạng cho những người gia đình ông.

Được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ông Tấn hồi phục, ngày 4/1, khi ông đang ngồi trong quán cà phê đường Duy Tân, TP Vinh bất ngờ có ba đối tượng (khác ba đối tượng cũ, không rõ danh tính) đi lại đứng bên cạnh bàn cà phê, liên tục chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông Tấn trả nợ cho ông U. Sau đó, cả nhóm khỏi quán, lên chiếc xe ô tô tiếp tục đợi ở đây, khi ông Tấn rời quán cà phê, nhóm đối tượng tiếp tục đi theo phía sau. Đến khi biết ông về quê nhà ở huyện Hưng Nguyên thì chúng mới rời đi.

Trước đó, sau nhiều tháng phải sống trong cảnh bất an lo lắng, gia đình ông Tấn đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương.

Sau đó, nhóm này lại quay trở lại nhà ông ở trên đường An Dương Vương, TP Vinh. Thời điểm này, vợ ông Tấn mới đi chợ về đến cổng nhà thì nhóm đối tượng này lao đến đe dọa, dùng mũ bảo hiểm dọa đánh và liên tục bảo rằng phải trả nợ nếu không gia đình ông sẽ không được yên ổn.

Qúa lo lắng, gia đình ông Tấn tiếp lần thứ 2 đến Công an phường Trường Thi, TP Vinh để trình báo sự việc. Ngày 6/1, gia đình ông Tấn tiếp tục gửi đơn đến Công an TP Vinh với nội dung tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án xâm nhập gia cư trái phép, tổ chức đòi nợ trái pháp luật, đe dọa, đánh đập và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời cung cấp những hình ảnh camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc đến cơ quan chức năng.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Trường Thi TP Vinh, Nghệ An xác nhận có tiếp nhận 2 đơn trình báo của ông Tấn về sự việc nói trên. Sau đó toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc, Công an phường Trường Thi đã chuyển lên Công an TP Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus