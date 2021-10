Bực tức vì bác sĩ nam tiêm vaccine Covid-19 cho vợ mình, người đàn ông lao lên sân khấu tát thống đốc

Your browser does not support the video tag.

Abedin Khorram được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan ở tây bắc Iran đã bị "một thành viên của lực lượng vũ trang" tát trong buổi lễ nhậm chức, theo hãng tin Fars.

Ông Khorram là cựu chỉ huy cấp tỉnh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và đã từng bị lực lượng nổi dậy ở Syria bắt cóc.

Sau khi lên bục phát biểu nhậm chức, người đàn ông sải bước trên sân khấu và tát mạnh vào mặt Khorram. Tiếng tát vang vọng khắp cả khán phòng vì micro đặt ngay cạnh đó.

Động cơ của vụ tấn công không rõ ràng với một báo cáo nói người đàn ông không hài lòng sau khi một bác sĩ nam tiêm vaccine Covid-19 cho vợ mình.

Lực lượng an ninh ngay lập tức tràn lên sân khấu và lôi kẻ tấn công qua một cánh cửa phụ.

Khorram sau đó đã trở lại sân khấu và đưa ra một số lời châm biếm về thời gian ông ở Syria.

"Tất nhiên tôi không biết anh ta nhưng các bạn nên biết rằng khi ở Syria, tôi bị kẻ thù đánh đập 10 lần mỗi ngày. Họ dí một khẩu súng đã nạp sẵn đạn vào đầu tôi. Tôi coi hắn ta cũng ngang hàng với những kẻ thù đó. Nhưng thôi, hãy tha thứ cho hắn ta", ông Khorram nói.

Mặc dù thống đốc phủ nhận việc biết người đàn ông, nhưng hãng thông tấn IRNA của nhà nước cho hay, kẻ tấn công là một thành viên của Quân đoàn Ashoura thuộc Lực lượng Bảo vệ, đơn vị mà ông Khorram từng giám sát.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn