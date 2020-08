Bóc sữa chua chưa tính tiền húp giữa siêu thị, cô gái khiến dân mạng 'phát hỏa'

Clip: Cô gái "hồn nhiên" ăn sữa chua chưa thanh toán trong siêu thị

Your browser does not support the video tag.

Khi nhận được bình luận nhận xét đây là hành động thiếu giáo dục, cô gái không nhận sai mà còn ngoan cố đáp trả: "Bạn ơi, để mình nói cho bạn biết nhé, trước giờ đồ ăn như sữa chua, kem, mình ăn xong mang vỏ ra tính tiền bình thường. Đừng như vì một số người gian lận mà đánh giá tất cả".

Khi clip và câu chuyện kèm theo được nhiều người chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, lập tức hàng loạt cư dân mạng tỏ ý bất bình với cách lập luận của cô gái.

Bên cạnh các chỉ trích gay gắt, nhiều người phân tích rằng về nguyên tắc, hàng hóa khi chưa được giao dịch, thanh toán vẫn hoàn toàn thuộc sở hữu của bên bán, người khác chưa có quyền sử dụng hay làm nó biến đổi. Vì vậy, việc cô gái vin vào lý lẽ "sẽ giữ vỏ để trả tiền" thể hiện sự thiếu văn minh, thậm chí là xâm phạm tài sản của người khác.

Cô gái đáp trả trước một bình luận chỉ trích của dân mạng. (Ảnh: Facebook)

Thành Lê: Hàng còn chưa được đưa ra quầy thì nó vẫn là tài sản của siêu thị, cô bé làm gì đã có quyền sử dụng mà cứ ngang nhiên bóc ra ăn? Đồ của người khác mà tự tiện lấy dùng thì hành vi đó gọi là gì? Tôi nghĩ trong trường hợp này bảo vệ siêu thị có quyền yêu cầu cô ấy ra làm việc và yêu cầu bồi thường.

Chính Trường Phạm: Không hiểu nổi tại sao cô gái này có thể hành động theo bản năng như vậy. Hàng hóa chưa thanh toán là chưa được phép sử dụng.

Thương Huyền: Lý sự cùn hết sức. Thiếu nữ trẻ trung xinh xắn mà sao hành vi lỗ mãng ngang ngược đến như vậy? Vô duyên đến mức ấy mà còn dám đăng video khoe lên mạng xã hội, không biết cô bé này còn não hay không vậy?

Tú Minh: Thanh niên thời 4.0 mà còn hành động như thời tiền sử vậy sao? Dù có đói hay khát thì cũng phải kìm lòng đến lúc thanh toán chứ. Đã thế, bạn nữ này còn tự bêu xấu "thành tích" này lên mạng xã hội. Đáng để khoe khoang lắm sao?

Nga Đoàn: Hành động thiếu văn minh nơi cộng cộng thế này là không thể chấp nhận được. Bạn này kiểu cứ thích thì làm, không để ý nguyên tắc gì cả. Đến cả một em bé khi đi siêu thị cũng không tự ý lấy đồ ăn khi chưa thanh toán thế này. Ý thức kém quá.

Vũ Ngọc: Các cụ đã dạy "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" mà lại có kiểu con gái vô duyên hết mức thế này nhỉ. Nên học lại cách ứng xử xã hội đi bạn ơi.

Thanh Giang: Hành động của cô gái này mà ra nước ngoài thì đúng là 'con sâu bỏ rầu nồi canh', làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam. Thật sự rất vô duyên.

Hiện đoạn clip vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận thêm nhiều lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc.