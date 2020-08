'Hotgirl 3 đời chồng' công khai chỉ trích Âu Hà My: Bị chồng bỏ là do 'nghiệp quật'?

Tối ngày 12/8, nữ giảng viên Âu Hà My đã khiến cộng đồng mạng "chấn động" khi công bố chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Nguyên nhân bắt nguồn từ chồng cô ngoại tình, đối xử tệ bạc với vợ.

Câu chuyện của Âu Hà My nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước cú sốc tinh thần quá lớn của giảng viên xinh đẹp.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện dòng trạng thái "gây bão" của một hotgirl có tên là C.H, công khai chỉ trích Âu Hà My bằng những lời lẽ thô tục, khó nghe.

Cụ thể, C.H cho biết hôn nhân Âu Hà My tan vỡ là do "nghiệt quật". Trước đó, Âu Hà My và C.H từng có mâu thuẫn gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay lập tức, dòng trạng thái của C.H nhận được khá nhiều "gạch đá" của cư dân mạng.

"Đã cùng là phụ nữ, không thương nhau thì thôi tại sao còn nặng lời như vậy", "Chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào hết bạn ạ", "Bạn làm vậy rồi có thấy vui không? Hạnh phúc trên đau khổ của người khác mới là "nghiệp" đấy bạn à", "Sao mình vẫn có cảm giác cô này muốn "kiếm fame" từ chuyện của Hà My nhỉ?", "Không ai quan tâm đâu chị ơi, muốn nổi nên đăng đàn ăn theo chuyện nhà người ta à?!"...

Đáp lại cộng đồng mạng, hotgirl C.H đã "dằn mặt" bằng những bình luận vô cùng tục tĩu. C.H khẳng định rằng, cô sẽ không "thương cảm giả tạo" người đã từng cười vào hoàn cảnh của mình.

Được biết, hotgirl C.H hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm công việc kinh doanh. Cô đã từng trải qua ba cuộc hôn nhân, công khai thẩm mỹ và nổi tiếng với những phát ngôn về tình yêu, hôn nhân, kinh doanh.

Hiện trạng thái dòng trên vẫn thu hút được đông đảo quan tâm từ mạng.