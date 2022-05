Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá trên 853 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại các huyện Kim Thành, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn (Hải Dương); ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài về tội tổ chức "Đánh bạc"; Phạm Huy Du (SN 1988, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Ba bị can gồm Nguyễn Viết Khư (SN 1988, ở tại huyện Thanh Hà, Hải Dương); Bùi Duy Hải (SN 1980, ở tại huyện Kim Thành) và Hoàng Văn Hải (SN 1988, ở tại huyện Kim Thành) cùng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Sau các đợt ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Hải Dương, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn đã từng bước được kiềm chế. Song vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn lén lút tổ chức các đường dây đánh bạc trên không gian mạng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ.

"Việc phát hiện các ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn do đối tượng tham gia vào ổ nhóm phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự; hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm khép kín, đối tượng tham gia đều là những kẻ có tiền án, tiền sự" - Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Quá trình dày công theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được đối tượng nghi vấn là Trần Anh Tài. Cụ thể, ngày 12/6/2013, Tài bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, chưa chấp hành án xong; ngày 21/6/2021, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về hành vi đánh bạc, vụ án hiện đang chờ xét xử.

Trước đó, ngày 3/2/2015, Tài bị Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về các tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích". Ngày 23/4/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 14/12/2017, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Quá trình theo dõi phát hiện, các trinh sát phát hiện, Tài có quan hệ mật thiết với Phạm Huy Du, đối tượng từng bị Công an huyện Kim Thành, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đã chấp hành xong và Nguyễn Viết Khư, kẻ từng có 1 tiền sự bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" chưa chấp hành nộp phạt. Trước đó, ngày 5/6/2014, đối tượng bị Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương xử phạt 27 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", đã được xóa án tích.

Trong khi việc nắm bắt di biến động và hoạt động của các đối tượng đang được triển khai thì ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng, tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Từ các căn cứ thu thập được và nguồn tin tố giác tội phạm tội phạm của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, xác lập án đấu tranh.

Quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web. http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên). Theo đó, tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp "điểm" cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thấy, thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13/4, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai phá án. Cùng một thời điểm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự chia làm 5 mũi, đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng. Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 12/2021 đến ngày 13/4/2022, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website "bong88.com" với tổng số tiền là 853,4 tỷ đồng.

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2021, Trần Anh Tài đã lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master là K910W và K910N của 1 người tên Nam, ở TP Hồ Chí Minh. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 VND. Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member.

Theo đó, tài khoản Agent K910000 do Tài trực tiếp quản lý, sử dụng, phân chia thành 10 tài khoản Member. Trong đó, tài khoản Member K910W00008, Tài giao cho Nguyễn Viết Khư để Khư đánh bạc. Tài và Khu thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 VND; Member K910000007 và Member K91000000C, Tài giao cho Bùi Duy Hải để Hải đánh bạc. Tài và Hải thống nhất quy định 1 điểm là 50 nghìn đồng… Đối với tài khoản Master K910N, Tài giao cho Phạm Huy Du, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tài và Du thống nhất một điểm là 8.000 VND, tài khoản này, Du chia thành 2 tài khoản Agent, 14 tài khoản Member…

