Bộ Y tế họp khẩn về virus corona vào 30 Tết

Đây là thông tin được bộ Y tế công bố vào chiều tối ngày 23/1, hai nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại BV Chợ Rẫy dương tính với nCoV.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona, sáng 30 Tết, bộ Y tế tổ chức họp khẩn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (nCoV) mới gây ra. Cuộc họp do Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì.

Cũng trong chiều ngày 23/1, đoàn công tác của bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên cho biết, tỉnh Lạng Sơn hiện có 12 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ. Thực hiện các văn bản của Chính phủ, bộ Y tế, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu Hữu nghị, trực tiếp chi đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu (Biên phòng, Hải quan) phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường kiếm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh và phương tiện, hàng hóa tại tất cả các cửa khẩu, tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh xâm nhập...

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 16/1/2020, ngành Y tế tỉnh đã kiểm soát 90.837 lượt khách nhập cảnh; 94.167 lượt người xuấi cảnh (Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam và Ga Đồng Đăng. Riêng cửa khẩu Hữu nghị có 44.518 người nhập cảnh, 46.820 người xuất cảnh), chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tăng cường công tác giám sát hành khách đến từ vùng có dịch thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại tất cả các cửa khẩu, tổ chức giám sát chặt chẽ thân nhiệt khách nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh về từ Trung Quốc.

Hiện, Lạng Sơn có 7 máy đo thân nhiệt từ xa (3 máy ở Cửa khẩu Hữu Nghị; 1 máy ở Tân Thanh; 1 máy ở Cốc Nam; 1 máy ở Chi Ma; 1 máy ở Ga Đồng Đăng) và các máy đo thân nhiệt điện tử cầm tay.

Ngành đã chuẩn bị phòng cách ly tại các cửa khẩu để cách ly tạm thời các trường hợp nghi ngờ thông qua máy đo thân nhiệt từ xa. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức khám, cách ly và xử lý y tế theo quy định, chuyển bệnh nhân về khu cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng.

Thiết lập kênh liên lạc với cơ quan kiểm dịch y tế phía Trung Quốc để thông báo tình hình dịch, phối hợp phòng chống dịch qua biên giới. Đồng thời, triển khai các biện pháp truyền thông tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là cho khách xuất, nhập cảnh đi, đến vùng dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập và vận hành Đội đáp ứng nhanh đế sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới trong việc xử lý ổ dịch, cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu. Thiết lập đường dây điện thoại nóng tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện lấy mẫu bệnh để gửi xét nghiệm chân đoán xác định chủng virus corona mới…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh chú trọng công tác phòng chống tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; đồng thời sẵn sàng triển khai ở tình huống 2 xuất hiện các ca bệnh xâm nhập vào Lạng Sơn, thực hiện quyết liệt việc phân tuyến điều trị, hạn chế di chuyển bệnh nhân, triển khai kế hoạch mở rộng...

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Lạng Sơn rà soát lại thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, khẩn trương kiện toàn và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Theo đó, từng thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng chống dịch ở địa bàn đó. Trong phân công cần có sự phối hợp giữa các ngành.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói: “Phòng dịch như phòng hoả, không thể bảo dịch chờ ăn tết xong hãy tiếp tục được”.

Thứ trưởng bộ Y tế cũng đề nghị Lạng Sơn tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về đường lây của dịch bệnh để tự phòng chống mà không hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền về các khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nắm được, đặc biệt là các đối tượng, người nhà đối tượng có nguy cơ cao, kho có các triệu chứng cần đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin