Bộ Y tế đã phân bổ 18 triệu liều vắc-xin

Bộ Quốc phòng sẽ vận chuyển vắc-xin Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói rằng, ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế và vắc-xin về đến kho, yêu cầu trong 5 ngày, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Viện Pasteur phải cấp đến các địa phương. Nếu quá 5 ngày, các địa phương báo cáo ngay về Bộ Y tế. “Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vắc-xin từ các kho của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và các Viện Pasteur về địa phương sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh phối hợp với Bộ Y tế để vận chuyển vắc-xin về địa phương. Do đó, các địa phương không lo chuyện vận chuyển vắc-xin. Chúng ta đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc-xin nhưng phải tuân thủ đảm bảo an toàn trong tiêm chủng”, ông nói.