Bỏ vợ bị bệnh tâm thần đi bán ma túy để có tiền nuôi tình nhân

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 05/02, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Châu Đốc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ. Khi khu vực Tổ 20, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67AD-034.63 lưu thông theo hướng xã Vĩnh Châu đến phưởng Vĩnh Mỹ , TP Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong túi quần bên phải Tuấn đang mặc có 01 bọc nylon, bên trong chứa tinh thể màu trắng, số lượng 150 số, Tuấn khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng Trương Quốc Tuấn bị mời về Công an phường Vĩnh Mỹ lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ tang vật.

Đối tượng Trương Quốc Tuấn

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy, nhưng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Tuấn mua ma túy của nhiều người trên địa bàn TP Châu Đốc để bán lại kiếm lời. Trưa cùng ngày, có một người nghiện điện mua 150 số ma túy đá, giá 9.500.000 đồng nên Tuấn nhận lời. Trên đường đi bán ma túy cho người nghiện thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Tuấn từng có tiền án, năm 2018 bị Công an TP Châu Đốc bắt tạm giam và bị TAND TP Châu Đốc tuyên án 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành án xong năm 2011, đến nay tiếp tục phạm tội.

Trong thời gian chấp hành án, vợ của Tuấn ở nhà sinh con, do thiếu người chồng chăm sóc, cô đơn trong sinh sản dẫn đến vợ của Tuấn bị tress và lâm bệnh tâm thần. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không chung sống với vợ nữa mà lao vào chơi ma túy và quan hệ với hai tình nhân mới. Để có tiền chu cấp cho tình nhân, Tuấn mua ma túy về bán lại kiếm tiền để duy trì tình cảm.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Công lý