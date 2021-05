Bỏ tiền triệu mua áo gắn điều hòa "hạ nhiệt" nắng nóng như thiêu đốt

Năm nay, ngoài nhập lô áo chống nắng thông thường, chị Hoàng Quyên (ở Giải Phóng, Hà Nội) còn lấy thêm áo chống nắng gắn điều hòa về bán thử. Không ngờ, hàng mới về đến kho 3 ngày đã bán hết sạch. Thậm chí, nhiều khách còn cọc tiền nhờ chị lấy thêm vài chiếc nữa cho bạn bè, người thân.

Bộ áo chống nắng gắn điều hòa đi kèm bộ sạc và thiết bị quạt gió.

Theo chị Quyên, áo chống nắng gắn điều hòa bán chạy là bởi áo được tích hợp 2 chiếc quạt gió mini gắn bên sườn áo, có khả năng làm mát tới 8 - 10 tiếng đồng hồ. Theo hướng dẫn, quạt sẽ sử dụng năng lượng từ pin, nên người dùng chỉ cần sạc trước khi mặc.

"Bộ sản phẩm bao gồm 1 chiếc áo bảo hộ lao động được làm bằng chất liệu kaki, 1 bộ pin sạc và 2 quạt gió đi kèm. Với loại pin 5200mAh nên người dùng có thể sử dụng quạt liên tục trong vòng 8 - 10 giờ" - chị quảng cáo.

Theo chị Quyên, bộ sản phẩm này rất phù hợp cho người lao động ngoài trời như công nhân, thợ xây, shipper. Giá cho mỗi chiếc áo, bao gồm cả thiết bị là 1,2 - 1,5 triệu đồng.

Chiếc áo chống nắng gắn điều hòa có giá lên tới 1,5 triệu đồng.

Anh Kiên Hưng - chủ một cửa hàng đồ bảo hộ ở Hà Nội - cho biết, chiếc áo chống nắng gắn điều hòa là mặt hàng bán chạy nhất bên anh những ngày gần đây. Mặc dù có giá thành đắt đỏ, gấp 4 - 5 lần đồ chống nắng nhưng tác dụng chống nóng tốt nên bán khá chạy. Khách mua đa phần là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper...

"Loại áo này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do có giá thành cao nên tôi chỉ lấy áo về khi có khách đặt. Áo này rất bền do chúng được may từ loại vải kaki tốt, thoáng khí, dễ thấm mồ hôi. Đặc biệt là có thể dễ dàng tháo lắp và vệ sinh các thiết bị như pin, quạt, bộ điều khiển" - anh Hưng nói.

Tuy nhiên, anh Hưng cũng chỉ ra nhược điểm của chiếc áo này là dung lượng pin sẽ hao dần. Ban đầu, pin sẽ có thời gian sử dụng là 8 - 10 tiếng đồng hồ nhưng sau tầm 4 - 5 tháng sẽ chỉ còn khoảng 6 - 7 tiếng.

Với dung lượng pin là 5200mAh, người dùng có thể sử dụng quạt liên tục trong vòng 8 - 10 giờ đồng hồ

Là một người từng sử dụng sản phẩm, anh Vũ Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chiếc áo này chỉ hợp với nam giới. Vì áo được gắn thêm quạt, bộ sạc, pin, nên khá nặng. Có lần, anh từng đặt cả bộ đồ lên cân thử thì thấy vạch chỉ gần 1,3kg.

Ngoài ra, anh Hà còn thông tin hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại áo chống nắng gắn điều hòa đến từ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc. Tùy thuộc vào túi tiền mà người mua có thể lựa chọn được những bộ đồ khác nhau.

"Theo đánh giá của tôi, áo từ Nhật tuy đắt nhất nhưng bù lại là chất lượng ổn định, vải tốt, thiết bị chạy ngon. Còn đồ Trung Quốc thì giá mềm, nhiều mẫu mã nhưng pin kém, thiết bị hay chập chờn" - anh nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí