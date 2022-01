Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng (mang phiên hiệu Bộ Tư lệnh 86). Từ khi được thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh 86 đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đường lối, các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tham gia xây dựng Luật An ninh mạng năm 2018, các nghị định, thông tư, quy định tạo hành lang pháp lý kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin trong quân đội; trinh sát, phát hiện tình hình, đề xuất giải pháp xử trí tình huống trên không gian mạng kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh 86 còn làm tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong Bộ Quốc phòng; đề xuất xây dựng, mở rộng hạ tầng mạng máy tính quân sự; phát triển hệ thống các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trên mạng máy tính quân sự và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định số 125/QĐ-TTg về việc đồng chí Trung tướng Đinh Thế Cường thôi giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

