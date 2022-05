Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao quyết định, chúc mừng Trung tá Nguyễn Văn Hiển.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Văn Hiển (SN 1980, quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An) - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nêu rõ, Trung tá Nguyễn Văn Hiển là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có trình độ năng lực, khả năng phân tích, nắm bắt tình huống nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động điều tra.

Đại tá Lê Nguyên Trường mong rằng trên cương vị mới, Trung tá Nguyễn Văn Hiển sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, khắc phục khó khăn, đoàn kết, tham mưu tốt cho Thủ trưởng để chỉ đạo điều hành công việc chung của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Văn Hiển bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm; đồng thời hứa sẽ đem hết khả năng của mình để chỉ đạo điều tra các vụ án, vụ việc được phân công, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do cơ quan điều tra giao.

Tác giả: An Thi

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam