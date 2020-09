Bổ nhiệm lãnh đạo 4 cơ quan Công an

Chiều ngày 18/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Trưởng phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Chiều 15/9, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Phòng Chính trị giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Tống Văn Khuông, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ