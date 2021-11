Bố hấp hối trăn trối qua điện thoại, con gái đi du học không về kịp, xót xa: "Con xin lỗi"

Có những cuộc chia ly thấm đượm nỗi buồn, không hẹn ngày về. Nhưng cũng lại có những giây phút chia xa khiến người ta day dứt một đời khi không kịp làm những điều ý nghĩa trọn vẹn cho những người yêu thương.

Một đoạn clip xúc động ghi lại cảnh cô con gái nói lời tiễn biệt sau cuối với bố qua điện thoại đã nhận được hơn 1,3 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Người bố trong giây phút cuối đời, được người nhà đỡ sau lưng, gượng dậy gọi điện cho con gái.

Người bố gượng dậy, nhìn con lần cuối qua màn hình điện thoại (Ảnh chụp màn hình)

Phía bên kia màn hình, cô gái không ngăn được những dòng nước mắt thi nhau chảy. Người con gái xót xa: "Bố ơi bố, con xin lỗi bố...". Cô tiếc nuối vì giây phút ấy không thể ở cạnh, nắm tay ông lần cuối.

Không ai nói với ai thêm câu nào nữa, tất cả bầu không gian chìm trong sự thinh lặng. Những người thân ngồi xung quanh cũng lặng lẽ lau nước mắt khi nghe xong câu nói của cô con gái.

Bố hấp hối trăn trối qua điện thoại, con gái đi du học không về kịp, xót xa

Được biết, đoạn clip do tài khoản có tên H.T.T đăng tải ngày 23/11. Cô cho biết mình đi Nhật đã 2 năm. Nay bố ra đi, lại vướng dịch Covid-19, cô không thể có mặt để tiễn đưa ông.

"Trước khi đi, mình nói với bố là sang năm con về, vậy mà 2 năm rồi không về được. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố đang chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó", T. chia sẻ.

H.T.T đăng tải những khoảnh khắc vô giá bên bố (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip cũng như câu chuyện của H.T.T đã lấy đi nước mắt người xem. Một số người để lại bình luận chia buồn cũng như động viên cô sớm vượt qua nỗi mất mát. Số khác cũng chia sẻ nhiều hoàn cảnh chia ly tương tự, đặc biệt trong đợt dịch dã bùng phát thời gian qua.

- Chia buồn với gia đình bạn. Mẹ mình cũng mất, dịch nên chưa thể về thắp nén nhang cho bà. Bạn còn không kịp nói lời xin lỗi hay nhìn mặt mẹ qua điện thoại như vậy.

- Tôi đã khóc khi nghe tiếng bạn khóc qua điện thoại. Cụ ông có lẽ rất buồn khi chưa kịp gặp con gái, thấy con đi du học thành công trở về. Những ai còn bố mẹ, xin hãy dành thời gian chăm sóc, quan tâm thật nhiều khi còn có thể.

- Bác ra đi thanh thản và sẽ phù hộ cho bạn. Mình đã hủy chuyến đi Nhật ở gần phút bù giờ để đánh đổi lại được ở Việt Nam, ở gần bố mẹ và gia đình hơn. Mong bạn sẽ mạnh mẽ.

