Bộ đội, công an Nghệ An ngâm mình trong nước cõng dân ra khỏi vùng lụt

Sáng 30/10, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin tại khu vực khối 13, phường Bến Thủy, TP.Vinh nước ngập sâu do mưa lớn, rất nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà khi mực nước ngày càng dâng cao.

Cơ quan chức năng có mặt tại các vùng ngập tại TP.Vinh.

Ngay lập tức, đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã được điều động xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xuồng, 15 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng di chuyển tới các tuyến đường, khu vực bị cô lập, ngập sâu.

Nhiều đoạn ngập sâu, lối vào lại nhỏ hẹp khiến lực lượng chức năng khi muốn tiếp cận với hộ dân bị cô lập phải bơi vào. Sau đó, các anh dầm mình trong nước giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cõng người già ra khỏi nơi an toàn.

Cũng do mưa lớn, trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra ngập lụt. Cùng với đó, một số đập thủy điện tiến hành xả lũ nên nước sông dâng cao khiến một số xã, thị trấn nằm ở vùng trũng của huyện đã bị úng ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập.

Ngay trong đêm 29/10 và sáng 30/10, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã điều động hơn 50 cán bộ, nhân viên, 1 xuồng ca nô, 2 xe tải trực tiếp xuống các xã Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Quang Sơn, Đặng Sơn là nơi có các hộ dân bị ngập sâu tiến hành di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Bộ đội, công an dầm mưa giúp người dân.

Trung tá Thái Khắc Phú - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đô Lương cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn, tuyên truyền người dân không tự ý di chuyển vào nơi nước ngập sâu đề phòng tai nạn rủi ro. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 100 % quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh”.

Di chuyển tài sản giúp dân.

Sáng 30/10, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch huyện Thanh Chương cho biết, do mưa lũ nên trên địa bàn có nơi nước lũ đã dâng đến mái nhà dân. Đặc biệt là như ở xã Thanh Mỹ có 6 xóm thì toàn bộ 6 xóm đều bị ngập lụt, chỉ một số ít khu vực dân cư trên cao không bị ngập. Số còn lại đã bị nước ngập vào nhà, có nhiều xóm như Mỹ Hương, Mỹ Lương đã bị nước lũ ngập sâu đến tận mái nhà.

Trong tối 29/10, lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng 30/10, bộ đội và công an tiếp tục sử dụng xuống, áo phao đến nhưng nơi ngập sâu “cứu dân” đang bị cô lập.

