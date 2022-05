Bố Diễm My kể việc mất liên lạc với con gái gần 2 năm

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, quê quận Bình Tân, TP.HCM).

Trao đổi với Zing, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan chức năng truy tìm My để điều tra liên quan vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Vị cán bộ cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa có bất kỳ thông tin nào về tung tích của Diễm My.

Diễm My là ai?

Võ Thị Diễm My sinh năm 1999, quê quán tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tháng 9/2019, Diễm My bỏ nhà và đến nhà bà Cao Thị Cúc để tu. Nơi này còn được gọi với tên Tịnh thất Bồng Lai. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương.

Thời điểm đó, Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai nhưng không thấy ai có tên Võ Thị Diễm My, đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống với cô gái 23 tuổi.

Đến ngày 5/10/2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà Cúc nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy My.

Khoảng nửa tháng sau, ông Võ Văn Thắng (bố Diễm My) nhận điện thoại từ ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai) thông báo con gái đang ở nhà bà Cúc. Ông Thắng cho biết ông Vân cho gia đình đến gặp Diễm My nhưng không được đưa cô gái đi.

Ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây. Kể lại thời điểm đó, ông Thắng cho biết Diễm My như bị "đầu độc". "Con gái tôi sợ bố mẹ, sợ gia đình, dường như con gái tôi bị mất bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được", bố Diễm My nói với Zing.

Theo ông Thắng, sau hôm đó, gia đình đưa được My về nhà nhưng cô gái này cũng tiếp tục bỏ đi và bặt vô âm tín gần 2 năm nay. "Con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi 2 năm mình không biết tung tích. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm", ông Thắng chia sẻ.

Lùm xùm xung quanh Võ Thị Diễm My

Sau sự việc con gái bỏ nhà và đến Tịnh thất Bồng Lai sinh sống, chiều 24/10/2019, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người đã đến đập phá, hành hung người ở nơi này với mục đích đưa con gái về.

Vụ việc khiến Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện Tịnh thất Bồng Lai còn trình báo công an mất 225 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.

Điều tra vụ việc này, Công an huyện Đức Hòa đã làm việc với Võ Thị Diễm My. Cô gái này khi đó khẳng định không hề bị bắt cóc và giam giữ tại Tịnh thất Bồng Lai mà thật lòng muốn đi tu.

"Con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tu. Sống trong hoàn cảnh đó, con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng, đánh đập. Con có quay clip cảnh ra tiệm cắt tóc cạo đầu gửi về gia đình là đi tu thật chứ không theo trai", Diễm My nói vào thời điểm trên.

Trả lời cơ quan chức năng về vấn đề này, đại diện Tịnh thất Bồng Lai cam kết sẽ lo cho cô gái này ăn học đến khi My lấy chồng.

Sau đó, gia đình ông Thắng đồng ý cho My ở lại nhà bà Cúc nên Công an huyện Đức Hòa làm thủ tục lưu trú cho Diễm My ở lại tịnh thất. Từ thời điểm này, Diễm My cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Cuối năm 2021, Công an tỉnh Long An nhận được nhiều tố cáo về việc những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu trục lợi, tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

Qua điều tra, công an tỉnh này khởi tố ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hòa) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, tung tích của Võ Thị Diễm My vẫn là một bí ẩn. Gia đình và cơ quan chức năng không tìm thấy cô gái sinh năm 1999 tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đến ngày 6/1, gia đình ông Thắng bất ngờ nhận được thông tin con gái mình đang ở trong căn hầm tại Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, khi đến nơi, bố mẹ và người nhà Diễm My không thấy con gái.

Công an tỉnh Long An khi đó khẳng định thông tin trên là sai sự thật, cơ quan chức năng chưa biết Diễm My đang ở đâu.

Công an tỉnh Long An đề nghị người dân khi có thông tin hay phát hiện Diễm My thì báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 0693.609.113 hoặc 0842.728.599.

