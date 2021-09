Bộ Công Thương: VN chưa có quy định về Ethylene Oxide trong mì Hảo Hảo

Ngày 27/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, lô hạn sử dụng đến 24/9/2022) và miến Good vị sườn heo (loại 56 g, lô hạn sử dụng đến 10/11/2022) do Acecook Việt Nam sản xuất vì chứa chất Ethylene Oxide. Đến ngày 28/8, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken - and beef spices” của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương. Kết quả phân tích chất Ethylene Oxide cho thấy hàm lượng trên mì Hảo Hảo là 0,066 mg/kg và hàm lượng trên mì Thiên Hương là 0,052 mg/kg, trong khi theo Chỉ thị số 91/414/EEC của EU, hàm lượng Ethylene Oxide trong các loại thực phẩm này phải dưới 0,05 mg/kg.