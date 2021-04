Bộ Công an thông tin có tổ chức ma túy in giả logo Đài Truyền hình Việt Nam gắn vào xe

Ngày 13-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486/KH-BCA-C04 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Giả là xe của Đài Truyền hình Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết trong những năm vừa qua, tội phạm ma túy ở tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia diễn biến phức tạp, khó lường. Xác định đây là các tổ chức tội phạm nguy hiểm, Cục C04 đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ban hành kế hoạch 486 đấu tranh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện kế hoạch, Cục C04, phối hợp với công an 18 tỉnh, thành phố, gồm: Công an TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… tấn công vào nhiều tụ điểm các tổ chức trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý.

Toàn cảnh hội nghị

Công an rà soát xác định được 106 tuyến trọng điểm, 169 địa bàn phức tạp và 2.000 đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TP HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Thủ đoạn các đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt khi ma túy được ngụy trang trong bao bì, thực phẩm, trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ôtô cũ, cất giấu trong khối đá kích thước lớn. Tinh vi hơn, mới đây phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy in giả logo của Đài Truyền Hình Việt Nam để gắn trên xe.

Đối tượng chủ mưu không xuất đầu lộ diện mà từ xa điều hành bằng tín hiệu, tiếng lóng qua mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Wechat...

Sau khi tập kết ma túy về TP HCM, các "chân rết" chia nhau vận chuyển ma túy đi các tỉnh thành để tiêu thụ. Tuy nhiên, lượng ma túy tiêu thụ trong nội địa chỉ một phần nhỏ, phần lớn ma túy được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ qua đường biển, đường bưu điện và đường hàng không.

Nhiều "ông trùm" ma túy sa lưới

Sau 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 486, Cục C04 đã phối hợp với công an các địa phương, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển… triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn phức tạp, xuyên quốc gia.

C04 triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP HCM trong thời gian gần đây

Cụ thể, đã triệt phá 1.191 vụ (trong đó có 65 chuyên án), bắt 1.662 đối tượng, thu giữ 116.000 viên, hơn 590 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn…

Ngoài ra, truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng đã trốn truy nã 24 năm. Công an các địa phương đã đấu tranh triệt xóa 256 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý, bắt 432 đối tượng có liên quan.

Riêng Cục C04 đã khám phá thành công 6 chuyên án, bắt 29 đối tượng, thu giữ 224 kg cùng hơn 106.000 viên ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thông tin thêm sau 3 tháng Cục C04 đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn các chất ma túy, bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu cầm đầu.

"Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, khó lường, không dừng ở phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà có tính toàn cầu, có sự móc nối xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 486 và trong đấu tranh chuyên án 221H do Cục C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, Quyết định thưởng nóng cho 9 tập thể và tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 36 cá nhân.



Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động