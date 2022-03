Bộ Công an kiểm tra thực địa khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Sáng 11-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Viện KSND Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trạng dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư, làm cơ sở xác minh thông tin tố giác của công dân tại dự án này.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bay flycam, sử dụng bản đồ và thiết bị chuyên dụng để đo đạc hiện trạng khu đất thực địa, làm căn cứ phục vụ điều tra việc "giao đất giá rẻ, không thông qua đấu giá" theo nguồn tin tố giác tội phạm.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp kiểm tra hiện trạng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ảnh: DT

Trước đó, hiện trạng khu đất này là sân golf diện tích hơn 62 ha, do một tỷ phú người Mỹ xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1997. Đến giữa tháng 11-2013, sân golf này được sang cho Tập đoàn Rạng Đông, sau đó từng bước chuyển đổi công năng sang đất ở đô thị. Sau khi được đầu tư hạ tầng, khu đất này hiện được phân lô bán nền, nhiều nhà, biệt thụ cao cấp đã xây dựng. Đây là một trong những khu đô thị cao cấp nhất hiện nay tại Bình Thuận.

Việc chuyển đổi dự án tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết sau đó bị một số công dân, trong đó có cán bộ hưu trí cấp cao tại tỉnh Bình Thuận, tố cáo có dấu hiệu sai phạm trong quá trình giao đất.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ảnh: HP

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là một trong số 9 dự án mà Bộ Công an đang điều tra tại Bình Thuận. Trước đó, vào ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận liên quan đến sai phạm trong giao đất tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Tác giả: Hợp Phố

Nguồn tin: Báo Người Lao Động