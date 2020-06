Bộ Công an khởi tố thêm 2 người trong vụ Đại học Đông Đô

Ngày 3-6, Cơ quan ANĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô) về tội giả mạo trong công tác.

Cùng bị khởi tố về tội trên còn có Ngô Quang Hiển (nhân viên Trường Đại học Đông Đô). Tuy nhiên, bị can Hiển được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Tính đến nay, hầu hết dàn lãnh đạo của cơ sở giáo dục này đã bị khởi tố, bắt giam hoặc truy nã.

Trước đó, tháng 8-2019, sau khi khởi tố vụ án, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Hòa (hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô) và Trần Ngọc Quang (phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên).

Hai bị can khác cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương (hai cán bộ trường).

Cuối tháng 8-2019, CQĐT ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT kiêm viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường ĐH Đông Đô).

Tháng 10-2019, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (cùng là phó hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô).

Thaáng 1-2020, CQĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Tâm (37 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Ngọc Thái (32 tuổi, trú tại Hà Nội). Trong số này, bị can Tâm bị bắt tạm giam còn bị can Thái bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tất cả các bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Tác giả: T.PHAN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM