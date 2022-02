Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết ở Gia Lai

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h45 ngày 09/02/2022, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: VTC).

Tại thời điểm trên, xe tải chở mỳ BKS 81C-111.25, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 16 tấn do Huỳnh Đức Nguyên (Sinh năm 1983, trú 117/23 Nguyễn Chí Thanh, Tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực (bên phải đường theo hướng lưu thông). Trên cabin có chở 8 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô.

Hậu quả làm chết 6 người (trong đó có lái xe) và làm bị thương 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện).

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra giải quyết vụ TNGT.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cử đoàn công tác do đồng chí Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ TNGT, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tổ thức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn