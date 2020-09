Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Chiều 18/9, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường đã chúc mừng thượng tá Thượng tá Nguyễn Quốc Vương được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. "Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Quốc Vương trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thái Bình nói riêng" - ông Trường nhận định.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu trên cương vị mới, thượng tá Nguyễn Quý Vương tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Bình chúc mừng tân Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Vương - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Quốc Vương, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ mới. Xác định đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân, thượng tá Vương hứa tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở và luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐBD, UBND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến công tác nhân sự tại Thái Bình, cũng ngày 18/9, tại trụ sở Huyện ủy Thái Thụy, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển ông Lê Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại UBND huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện Thái Thụy bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, HĐND huyện Kiến Xương đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương khóa XIX.

Ông Nguyễn Văn Dực (trái) được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: Hoàng Long

Kỳ họp đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ; nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND huyện; tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghị quyết của HĐND huyện về nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Kiến Xương đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, ông Nguyễn Văn Dực, Phó Bí thư Huyện ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

