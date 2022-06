Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước

Ban giám đốc Công an tỉnh chụp hình lưu niệm với tân Phó giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Huy Hải. Ảnh: CA

Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Nguyễn Huy Hải, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2022.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Thắng phát biểu chúc mừng Thượng tá Nguyễn Huy Hải "Ở cương vị mới, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn, mong rằng Thượng tá Nguyễn Huy Hải tiếp tục phát huy những ưu điểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công; cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Công an tỉnh, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Huy Hải, tân Phó Giám đốc đã phát biểu cảm ơn, sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí và đồng đội trong suốt 32 năm qua đã tạo mọi điều kiện để bản thân phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của nhân dân.

Ở vị trí mới, Thượng tá Nguyễn Huy Hải hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định về việc điều động 5 lãnh đạo cấp phó trưởng phòng và ký quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn 4 đội trưởng giữ chức vụ phó trưởng phòng.

Tác giả: Tấn Quang - Kỳ Lâm

Nguồn tin: Pháp luật Plus