Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự Ban Giám đốc Bệnh viện 199

Thừa ủy quyền của Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công án), Giám đốc Bệnh viện 199 trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ có thời hạn đối với Trung tá Trương Xuân Hùng và Trung tá Trần Nam Chung.

Chiều 29/1, tại Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, Bệnh viện 199 tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, Giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tá Trương Xuân Hùng, sinh năm 1978, quê quán huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện 199 kể từ ngày 14/1/2021.

Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện 199 cũng công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tá Trần Nam Chung, sinh năm 1977, quê quán huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trưởng khoa Nội III, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện 199 kể từ ngày 14/1/2021.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng khoa tặng hoa chúc mừng 02 tân Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Quách Hữu Trung- Giám đốc Bệnh viện 199 cho rằng, việc Bộ trưởng Bộ Công án quyết định bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Bệnh viện 199 thể hiện sự quan tâm, giúp đơn vị kiện toàn Ban Giám đốc và đội ngũ lãnh đạo của Bệnh viện; đồng thời qua đó giúp Bệnh viện tăng cường nhân lực để đảm bảo công tác nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục chu kỳ lây lan mới trên địa bàn cả nước cũng như tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Đại tá Quách Hữu Trung yêu cầu 02 tân Phó Giám đốc được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực trong công tác, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết để cùng Ban Giám đốc và Bệnh viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Bộ Công an, Bộ Y tế cũng như Nhân dân giao cho.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, 02 tân Phó Giám đốc Bệnh viện 199 bày tỏ sự cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình trong công tác, đoàn kết cùng Ban Giám đốc và tập thể Bệnh viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Đình Tăng

Nguồn tin: dangcongsan.vn