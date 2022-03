Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho Đại đội trinh sát tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Tham dự buổi lễ bàn giao, về phía Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Về phía Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Thiếu tướng Khăm Thoong Vông Ăm Kha - Phó trưởng Ban công tác đặc biệt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng.

Công trình nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào được xây dựng tại huyện Mường Pẹc tỉnh Xiêng Khoảng là nhà ở 1 tầng, diện tích xây dựng trên 150m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, kiên cố, vững chắc. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình gần 1,5 tỷ đồng. Công trình do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bàn giao nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng

Sau gần 6 tháng triển khai thi công, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

Phát biểu tại lễ bàn giao công trình, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cấp ủy, Chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An nói chung và cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc rằng, mọi thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây của nhân dân Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đều gắn liền với sự đoàn kết và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Lào anh em.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng

Công trình “Nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát” Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao tặng cho Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng thể hiện tình cảm, mối quan hệ đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng, qua đó càng thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT 2 tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào.

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế tại thị xã Phôn Xa Vặn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn